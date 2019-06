Estados Unidos vs Suecia EN VIVO vía Directv Sports por el Grupo F del Mundial Femenino 2019

Estados Unidos vs Suecia EN VIVO vía Directv Sports | este jueves 20 de junio desde las 2:00 p.m. (hora peruana) por la Jornada 3 del Grupo F del Mundial Femenino 2019. El encuentro se jugará en el Stade Océane, en Le Havre, y también será transmitido por la señal de Telemundo. Además, podrás seguir todas las incidencias, con videos al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Estados Unidos llega con números espectaculares a favor, pues logró dos victorias contundentes en sus primeras presentaciones: 13-0 ante Tailandia y 3-0 sobre Chile. De las grandes goleadas conseguidas, hay dos futbolistas a seguir de reojo en este encuentro, que será la lucha por el primer puesto: Alex Morgan (5 goles y 3 asistencias) y Carli Lloyd (3 tantos).

Para que el representativo femenino de Estados Unidos termine en el primer lugar del Grupo F solo necesita de un empate, pues la notoria cantidad de goles a favor es un factor determinante. La entrenadora Jillian Ellis sacó el máximo rendimiento de sus dirigidas y eso se demuestra en los 11 partidos sin conocer la derrota, además que en los últimas 6 no recibieron goles. Gran solidez.

En tanto, la Selección Femenina de Suecia también dejó en claro su calidad de juego, logrando también un puntaje perfecto hasta ahora. Debutó con un triunfo 2-0 sobre Chile y luego goleó por 5-1 a Tailandia. Kosovare Asllani es la goleadora del equipo con sus dos anotaciones, mientras que también ha logrado asistir en una ocasión. Llegan en un buen momento, aunque todavía no tienen techo.

Ya con la clasificación en el bolsillo, ganar en esta última fecha servirá para meterse en el primer lugar y, tal vez, tener un rival más accesible en la siguiente ronda. El último enfrentamiento de los seleccionados femeninos de Estados Unidos y Suecia fue en el 2017, en un amistoso, el cual terminó con un 1-0 a favor de las norteamericanas. Mientras que en un mundial, el antecedente es de 0-0.

POSIBLES ALINEACIONES DEL ESTADOS UNIDOS vs SUECIA EN VIVO

XI Estados Unidos: Naeher; Krieger, Dahlkemper, Sauerbrunn, Davidson; Brian, Ertz, Horan; Press, Lloyd y Pugh.

XI Suecia: Lindahl; Glas, Fischer, Sembrant, Eriksson; Rubensson, Asllani, Seger; Hurtig, Anvegard y Rolfo.

MUNDIAL FEMENINO FRANCIA 2019: ¿A QUÉ HORA JUEGAN ESTADOS UNIDOS vs SUECIA?

Perú: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Houston y Washington): 2:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

COPA ORO EN VIVO: ¿EN QUÉ CANAL SE PODRÁ VER EL ESTADOS UNIDOS vs SUECIA?

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

Brasil: Band, SporTV Play, SporTV

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DIRECTV Play Deportes

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO

Francia: TMC, Canal+ France

Alemania: DAZN, Sportschau Live

Italia: SKY Go Italia

México: Televisa Deportes En Vivo

Panamá: TVMax 9

Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

Portugal: RTP Play

España: Gol

Suecia: TV4 Sweden, C More Fotball, C More Play

Estados Unidos: Telemundo Deportes En Vivo, Telemundo, FOX Network, ESPN Deportes 1330, NBC Sports Live Extra App

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela:DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

ESTADOS UNIDOS vs SUECIA EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Estados Unidos vs Suecia, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.