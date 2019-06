Xavi Hernández: "Mi ilusión es volver al Barcelona como entrenador"

El Barcelona es un club que cualquier exjugador o DT quisiera dirigir en algún momento de su vida. Tal es el caso de Xavi Hernández, quien hace unas semanas decidió colgar los botines, pero seguirá ligado al fútbol ya que ahora es el técnico del Al-Sadd.

Xavi Hernández, quien es considerado como una de las estrellas que estuvieron en el Barcelona, terminó su carrera futbolística vistiendo la camiseta del Al-Sadd y espera hacer una buena temporada que le permita ir haciéndose un nombre como estratega, así como lo fue como jugador.

Además, en una entrevista concedida para el medio 'TV3', el excampéon del mundo con España en el 2010, tiene claro uno de sus objetivos que espera cristalizar en los próximos años.

"Me hace ilusión, todos me ven capaz de llevar al Barcelona a los éxitos, pero también es una presión añadida. Es un objetivo en mi vida y mi gran ilusión es volver al Barcelona, porque soy culé", declaró Xavi en la nota que se emitirá el martes que viene en España.

El exfutbolista agregó que "Es un objetivo, pero no tiene que ser una obsesión. Yo me tengo que ver preparado y el Barcelona también me tiene que ver preparado. Los tiempos y los objetivos como entrenador se tienen que unir y ya se verá".

Según fuentes allegadas, el ahora DT español tendría en mente quedarse por un par de años más en Qatar. Incluso se conoció que ha recibido una propuesta para que sea parte del proyecto que se viene realizando en aquel país con miras al Mundial de 2022.