International Champions Cup 2019: Fechas y horarios del torneo amistoso de fútbol masculino y femenino

A falta de un mes para la vuelta del fútbol europeo, los fanáticos del fútbol centran sus ojos en los amistosos internacionales de clubes y será el International Champions Cup 2019 el que contará con la participación de varios clubes de élite.

Tal cual la edición del 2018, la International Champions Cup 2019 volverá a contar con la participación de clubes femenino como el tetracampeón europeo Olympique de Lyon.

A diferencia de la edición anterior, los clubes participantes de fútbol masculino pasarán a ser solo 12 y cada uno jugará tres partidos. En el fútbol femenino, se mantendrán los cuatro clubes participantes y se podrá reeditar la final de la anterior International Champions Cup: North Carolina Courage vs Olympique de Lyon.

La International Champions Cup 2019 se jugará en tres continentes diferentes, tal cual el año pasado. La gran mayoría de partidos se disputará en Estados Unidos mientras los demás se jugarán en Asia (China y Singapur) y Europa (Estocolmo, Cardiff y Londres).

A diferencia del fútbol masculino (que se define por puntos), el fútbol femenino en la International Champions Cup 2019 se definirá con una final y habrá un partido por el tercer y cuarto puesto.

El puntapié inicial de la International Champions Cup 2019 será el próximo martes 16 de julio cuando se enfrenten la Fiorentina y el Chivas de Guadalajara en el SeatGeek de Illinois.

Clubes participantes de la International Champions Cup 2019

Fútbol Masculino

AC Milan, Fiorentina, Inter de Milan, Juventus (Italia), Arsenal, Manchester United, Tottenham (Inglaterra), Atlético de Madrid, Real Madrid (España), Bayern Múnich (Alemania), Benfica (Portugal) y Chivas de Guadalajara (México).

Fútbol Femenino

Atlético de Madrid (España), Manchester City (Inglaterra), North Carolina Courage (Estados Unidos) y Olympique de Lyon (Francia).

Sedes de la International Champions Cup 2019

Estados Unidos

SeatGeek Stadium (Chicago)

StubHub Center (Carson)

Levi's Stadium (Santa Clara)

Bank of America Stadium (Charlotte)

Estadio NRG (Houston)

FedEXField (Landover)

Children's Mercy Park (Kansas City)

Globe Life Park (Arlington)

Red Bull Arena (Harrison)

MetLife Stadium (East Rutherford)

Gillette Stadium (Foxborough)

Europa

Millennium Stadium (Cardiff, Gales)

Tottenham Stadium (Londres, Inglaterra)

Friends Arena (Estocolmo, Suecia)

Asia

Estadio Nacional (Kallang, Singapur)

Nanjing Olympic (Nanjing, China)

Estadio Hongkou (Shanghai, China)

Fecha y horarios de los partidos de fútbol masculino

Martes 16 de julio

8:00 p.m. Fiorentina vs. Chivas de Guadalajara - SeatGeek de Illinois

Miércoles 17 de julio

10:00 p.m. Arsenal vs. Bayern Munich - StubHub Center de Carson

Sábado 20 de julio

6:30 a.m. Manchester United vs. Inter de Milán - Estadio Nacional de Kallang (Singapur)

3:00 p.m. Benfica vs. Chivas - Levi's Stadium de Santa Clara

5:00 p.m. Arsenal vs. Fiorentina - Bank of America Stadium de Charlotte

Domingo 21 de julio

6:30 a.m. Juventus vs. Tottenham - Estadio Nacional de Kallang

Martes 23 de julio

6:00 p.m. Real Madrid vs. Arsenal - FedExField de Landover

8:00 p.m. Bayern Munich vs. Milan - Children's Mercy Park de Kansas

8:00 p.m. Atlético de Madrid vs. Chivas - Globe Life Park de Arlington

Miércoles 24 de julio

6:30 a.m. Juventus vs. Inter de Milán - Estadio Olímpico de Nanjing

7:00 p.m. Fiorentina vs. Benfica - Red Bull Arena de Harrison

Jueves 25 de julio

6:30 a.m. Tottenham vs. Manchester United - Estadio Hongkou de Shanghai

Viernes 26 de julio

6:30 p.m. Real Madrid vs. Atlético de Madrid - MetLife Stadium de East Rutherford

Domingo 28 de julio

2:00 p.m. Milan vs. Benfica - Gillette Stadium de Foxborough

Sábado 3 de agosto

11:30 a.m. Manchester United vs. Milan - Millennium Stadium de Cardiff

Domingo 4 de agosto

9:00 a.m. Tottenham vs. Inter de Milán - Tottenham Stadium de Londres

Sábado 10 de agosto

11:00 a.m. Atlético de Madrid vs. Juventus - Friends Arena de Estocolmo

Fecha y horarios de los partidos de fútbol femenino

Jueves 15 de agosto

6:00 p.m. Atlético de Madrid vs Olympique de Lyon - Hard Rock Stadium, Miami

8:30 p.m. North Carolina Courage vs Manchester City - Hard Rock Stadium, Miami