¡Oficial! Anderson Santamaría fue comprado por el Atlas [FOTO]

Hasta que se hizo oficial. Anderson Santamaría había culminado su préstamo con el Atlas por lo que todo indicaba que debía volver al Puebla, pero en tienda 'rojinegra' existía la intención de comprar el pase del también futbolista de la Selección Peruana.

Anderson Santamaría fue comprado por el Atlas

Es por ello que tras la participación de la Selección Peruana en la Copa América en donde Anderson Santamaría fue uno de los jugadores que quedaron en la lista final de los 23 convocados por Ricardo Gareca, Atlas fue por el central de 27 años.

Ahora último, el club mexicano se manifestó en redes sociales para dar a conocer en un comunicado que "confirma la compra" del pase de Anderson Santamaría al Puebla ya que es un jugador que mostró buen nivel en la temporada pasada y hasta marcó dos goles.

Anderson Santamaría seguirá siendo del Atlas para este Apertura 2019 que se avecina en tierras mexicanas aunque no se conoció las cifras de la operación ni por cuántas temporadas será 'rojinegro'.

De esta forma, el equipo dirigido por Leandro Cufré sigue en consolidación con el objetivo de hacer un gran Apertura de la Liga MX en donde esperan tener el apoyo de su hinchada apodada 'La Fiel'.

Atlas debutará este viernes en el Apertura de la Liga MX ante Juárez en el Estadio Jalisco de Guadalajara desde las 9:00 (hora peruana).

Anderson Santamaría podría iniciar acciones en el debut del Atlas en el Apertura 2019

De momento no se ha confirmado si Anderson Santamaría será convocado o no aunque aunque el central se encuentra apto ya que no sufre de ninguna molestia física.