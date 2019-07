¡Bomba! Gareth Bale no se va a China

Gareth Bale no se irá al Jiangsu Suning de China en este mercado de fichajes, al parecer el Real Madrid no habría llegado a un acuerdo con el club asiático por lo que no se llegó a concretar el traspaso del jugador.

El libro de pases del fútbol chino ya se cerró y el club que milita en la Superliga China no anunció a Bale como su nuevo refuerzo, algo que sorprendió a propios y extraños, ya que era el club más interesado por el delantero.

El frustrado fichaje del gales sigue manteniendo en suspenso su futuro, ya que hasta ahora solo se había confirmado la oferta del club asiático, descartando otros posibles destino como la Premier League ¿Se quedará en el Real Madrid?

Bale fuera del Audi Cup

El experimentado futbolista no viajó con sus compañeros a Múnich para disputar la Audi Cup, alegando molestias musculares, pero para su círculo más cercano la principal razón es resolver su futuro lo más pronto posible.

El que Bale no haya viajado a Alemania no se significa que no pueda divertirse, ya que fue captado jugando golf mientras su equipo sufría una derrota más esta vez ante el Tottenham.

Bale una piedra en el zapato para el Madrid

Florentino Pérez no imaginó que deshacerse del que en su momento fue una de sus consentidos iba a ser tan complicado, pues entre las pocas ofertas que llegaron a la casa blanca por el jugador y el desinterés del mismo por abandonar el entidad española han hecho de su salida una novela.

Además, Zinedine Zidane ha dado en conocer en varias oportunidades sus ganas por ver marchar a Bale del Madrid, tanto así que expresó en una oportunidad que mientras más pronto se vaya del club, sería mejor.