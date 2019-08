¡Bomba! Sao Paulo fichó a otra estrella española tras la contratación de Dani Alves [FOTO]

Sao Paulo va enserio, y es que luego del fichaje de Dani Alves, histórico jugador brasileño que llega al cuadro tricolor tras ser campeón con el ‘Scratch’ en la Copa América 2019, ahora suma a otra estrella ex Atlético Madrid.

Se trata del lateral derecho Juanfran quien prefirió llegar a Sao Paulo a pesar de sus ofertas del fútbol chino y la MLS. El ex internacional español terminó su vínculo con el Atlético Madrid y ahora pegará el salto a esta parte del continente.

Desde Brasil aseguran que el responsable de estos fichajes es el histórico ex jugador y ahora directivo del Sao Paulo, Diego Lugano. El charrúa supo seducir tanto a Dani Alves como a Juanfran de afrontar un reto futbolístico antes que preferir el dinero de otras ofertas exóticas.

"No me importaría jugar la Copa Libertadores. Hubo interés desde Argentina. Lo pensé, lo medité y lo hablé con mi familia. Es una situación que me agrada y la estoy valorando aún. Son situaciones que te llegan y te sorprenden. De Brasil también tengo una situación que puede ser buena para mí", señaló Juanfran hace algunos meses para la agencia EFE.

El lateral ex Atlético Madrid deja su país natal luego para llegar a un Sao Paulo que busca resurgir entre los primeros lugares del Brasileirao, un título que se le ha sido esquivo desde hace varios años.