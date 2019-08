Pep Guardiola se pronunció sobre su cruce de palabras con Sergio Agüero y explicó a qué se debió [VIDEO]

Pep Guardiola y Sergio Agüero protagonizaron una de las postales del duelo entre Manchester City y Tottenham, por la Premier League. Su fuerte cruce de palabras dio vuelta al mundo rápidamente y el entrenador español aprovechó la conferencia tras el partido para explicar lo que sucedió.



En diálogo con la prensa, Pep Guardiola dio mayores detalles del malentendido ocurrido tras el cambio de Sergio Agüero en el Manchester City.

"Agüero pensó que estaba enojado con él por el gol que nos hicieron de un córner. Quería movimientos al hombre y pensó que me había enojado con él. La emoción es parte del deporte, no lo culpo. Hablamos de eso durante y después del partido. Es un tipo que me gusta mucho", aseguró el estratega.





Es importante recordar que Sergio Agüero tuvo un altercado con Pep Guardiola luego de que fue sustituido en lugar de Gabriel Jesús. Las imágenes dieron la vuelta al mundo rápidamente.



Tras ello, el correr del partido y un gol de Gabriel Jesús permitió que Pep Guardiola y Sergio Agüero superen el impase y se den un emotivo abrazo. No obstante, el VAR se encargó de anular la jugada y así disipar el emotivo momento.



Habló sobre el partido

Pep Guardiola no quedó muy conforme con el 2-2 final entre el City y Tottenham, que pudo haber acabado a favor de los 'citizens' si no hubiese sido por el VAR.



"Respetamos el fútbol que queremos jugar. No me arrepiento. Tenemos que comer veneno y pensar en el próximo partido", indicó.



"Todo lo que podemos hacer es intentar jugar como hoy tanto como sea posible. Son uno de los mejores equipos y lo que hemos hecho contra ellos fue fantástico. Ese es mi sentimiento: en todo lo que hemos hecho, presionando, cerrando espacios, controlando los contraataques y creando oportunidades", sentenció.