¿Cómo funciona el VAR en una situación de penal? [VIDEO]

El VAR es una herramienta que busca la justicia en el fútbol mundial. A veces discutida, pero muy necesaria para esclarecer jugadas polémicas. La Conmebol publicó en su canal de YouTube un video que explica en funcionamiento de la tecnología en las ejecuciones de penales.

Carlos Astroza, Gerente Técnico de Arbitraje de la Conmebol, señaló que el VAR debe controlar el adelantamiento del arquero así como la invasión y posterior influencia en la jugada de un compañero del atacante o de un defensor compañero del arquero.

"Es una situación que debe ser monitoreada y controlada siempre que se ejecuta un penal. El VAR debe informar al árbitro en cancha que debe reanudar el juego con un tiro libre indirecto a favor del equipo defensor", indicó.

¿En qué situaciones se utiliza el VAR?

Goles: Se revisan potenciales situaciones de infracción a las reglas del juego como fueras de lugar, faltas, manos u otras contravenciones.

Penales: Se revisa si la decisión de sancionar o no el cobro de una pena máxima se ha tomado correctamente.

Tarjeta roja directa: Se vigila si la expulsión de un jugador ha sido correcta o no. No se revisa si un jugador merece o no tarjeta amarilla.

Identidad de jugadores: En ocasiones, por confundir la identidad de un futbolista, un árbitro puede mostrar una tarjeta a un jugador que no había cometido ninguna infracción. En ese caso, el árbitro entra en juego y le avisa al colegiado que cometió un error.

¿Cuándo llegará el VAR al fútbol peruano?

El videoarbitraje en el fútbol peruano es una ilusión de la CONAR-FPF. Sin embargo, su implementación en el Perú "es imposible" según César Mongrut, Jefe del Departamento de Arbitraje.

El VAR demandaría una inversión entre dos y cinco millones de dólares y en la actualidad, la Federación Peruana de Fútbol no está en buenas condiciones financieras para desembolsar dicha cantidad.