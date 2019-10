Paulo Dybala: "No me veo en otro club que no sea Juventus"

Paulo Dybala fue uno de los grandes protagonistas en el último mercado de verano, pues su nombró sonó en diferentes clubes de Europa, entre ellos el Real Madrid. El culebrón ya pasó y el argentino terminó quedándose en la Juventus.

Antes de tomar el avión con rumbo a Alemania para sumarse a los demás seleccionados, 'La Joya' habló para 'Corriere dello Sport' y dejó en claro que su sueño es entrar en la historia de la 'Vecchia Signora'.

"No fue un verano fácil, escuchar tu nombre relacionado con clubes en los que no quieres jugar no es algo lindo. Quiero quedarme acá y continuar mi carrera en la Juventus", puntualizó Paulo Dybala en declaraciones para 'Corriere dello Sport'.

Como se sabe, 'La Joya' fue vinculado con el Real Madrid, Barcelona y PSG en el último mercado estival, pero nunca hubo una oferta concreta. Por tal motivo, el atacante argentino terminó quedándose en la 'Vecchia Signora'.

Por último, el "che" se refirió lo que es conformar tridente junto a Cristiano Ronaldo y su compatriota Gonzalo Higuaín: "Primero tenemos que trabajar bien, porque los tres somos atacantes y uno tiene que volver. Para eso estoy yo", sostuvo.

Este miércoles, Argentina se medirá ante Alemania, en la ciudad de Dortmund, en un choque amistoso. 'La Joya' se perfila a arrancar desde el vamos en el once de Lionel Scaloni, quien espera ver ese Dybala que la rompe en Italia pero ahora con la 'albiceleste'.

EL DATO:

Paulo Dybala marcó 23 goles en su primera temporada (2015-16) con la Juventus.