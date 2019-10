Internacional vs Avaí [EN VIVO] Con Paolo Guerrero, por fecha 26 del Brasileirao 2019

Premiere EN VIVO Internacional vs Avaí ONLINE | Este jueves 17 de octubre se juega el partido por la Jornada 26 del Brasileirao. El partido se jugará desde las 5:15 p.m. (hora peruana) en el Estadio de la Ressacada y será transmitido EN DIRECTO por Premiere FC Brasil. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con las mejores jugadas, goles, incidencias minuto a minuto por Líbero.

Duelo de necesitados. Internacional visita al Avaí consciente de que solo le vale el triunfo para no complicarse todavía más su deseo de clasificar a la Copa Libertadores 2020.

Sin opciones al título (a 19 puntos del líder Flamengo), al Internacional solo le queda por pelear un cupo o bien a la fase de grupo o a la fase previa de la próxima edición de la Libertadores.

Ahora bien, el 'Colorado' se encuentra inmerso en una crisis de resultados que ya le costó el puesto a Odair Hellmann y que obliga al interino Ricardo Colbachini a derrotar al penúltimo clasificado del Brasileirao.

Si lo problemas no fueran pocos, el Internacional llegará disminuido al duelo ante Avaí debido a las lesiones de Rodrigo Moledo, Emerson Santos, Nonato y Rafael Sobis, y la suspensión de Víctor Cuesta.

Ante este escenario, el entrenador interino del Internacional se ve obligado a no dar descanso a dos futbolistas que acaban de cumplir compromisos internacionales con sus selecciones. Hablamos de Bruno Fuchs, seleccionado Sub-23 y que será titular en la zaga, y de Paolo Guerrero, que jugó todo el partido ante Uruguay el pasado martes.

Chegamos! 💪 O Clube do Povo está em Florianópolis para a rodada do @Brasileirao. #VamoInter pic.twitter.com/PMl1cAD9dT — Sport Club Internacional (@SCInternacional) October 16, 2019

El delantero peruano no estuvo presente en la práctica de este miércoles del Internacional en el Beira-Rio, en el que Ricardo Colbachini definió el once para enfrentar al Avaí. Ahora bien, aquello no significa que el peruano no vaya a ser titular en el duelo de este jueves en la Ressacada.

En la prensa brasileña no existe consenso si Paolo Guerrero será titular en el Internacional vs Avaí. Unos aseguran que será titular mientras otros apuestan por Guilherme Parede como "9" y el peruano a la expectativa. Por lo pronto, el nacional se unirá este miércoles en horas de la tarde a la delegación de su club en Florianópolis.

Imagens do treino desta terça-feira, no gramado do CFA.#VaipracimadelesLeão pic.twitter.com/CnJ5Cwr1PE — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) October 15, 2019

Avaí, por su parte, está obligado a ganar para no complicarse todavía más con el descenso. El 'Leão da Ilha' no triunfa desde hace cinco fechas (las mismas que el Internacional) y se ubica a 9 puntos de la salvación, por lo que, no hay otro resultado posible ante Internacional que no sea la victoria.

Internacional vs Avaí EN VIVO | Alineaciones probables

Internacional: Marcelo Lomba; Heitor, Bruno Fuchs, Roberto, Zeca; Rodrigo Lindoso (Bruno Silva), Edenílson, Patrick, D'Alessandro, Nico López; Guilherme Parede (Guerrero).

Avaí: Vladimir; Lourenço, Betão, Ricardo, Igor Fernandes; Wesley, Richard Franco, Mateus Barbosa; Caio Paulista, Vinícius Araújo, Igor Goularte.

A qué hora juega Internacional vs Avaí EN VIVO Brasileirao 2019

Perú: 5.15 p.m.

México (Centro): 4.15 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 3.15 p.m.

México (Noroeste): 4.15 p.m.

Ecuador: 5.15 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.15 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4.15 p.m.

Colombia: 5.15 p.m.

Argentina: 7.15 p.m.

España: 11.15 p.m.

España (Islas Canarias): 10.15 p.m.

Uruguay: 7.15 p.m.

Paraguay: 7.15 p.m.

Chile: 6.15 p.m.

Brasil: 8.15 p.m.

Bolivia: 6.15 p.m.

Venezuela: 6.15 p.m.

Canadá: 5.15 p.m.

Costa Rica: 4.15 p.m.

Guatemala: 4.15 p.m.

Honduras: 4.15 p.m.

El Salvador: 4.15 p.m.

Puerto Rico: 6.15 p.m.

República Dominicana: 6.15 p.m.

Panamá: 6.15 p.m.

Italia: 11.15 p.m.

Francia: 11.15 p.m.

Alemania: 11.15 p.m.

Portugal: 11.15 p.m.

Holanda: 11.15 p.m.

Inglaterra: 10.15 p.m.

Brasil Premiere FC Brasil