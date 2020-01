Nuevo DT del Santos sobre Christian Cueva: "No lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas"

El nuevo entrenador del Santos, Jesualdo Ferreira fue preguntado por el futuro del Christian Cueva ya viajó el último martes a Brasil para definir su futuro en el 'Peixe' y este se limitó a responder con respecto al volante peruano que no jugó en los últimos meses por estar suspendido.

“No puedo responder porque no lo conozco bien. No sé cuáles son los problemas. Y nunca hablaré de algo que no tiene conocimiento ni calidad para explicar. En el momento adecuado, hablaré sobre eso”, manifestó el técnico brasileño.

Durante el 2019, cuando Jorge Sampaoli se encontraba al mando del conjunto paulista, Cueva no tuvo su mejor desenvolvimiento y terminó siendo relegado del primer equipo por diferentes problemas extradeportivos que terminaron poniendo en duda su permanencia en el club.

Vale recordar que Cueva llegó a Santos procedente del Krasnodar a inicios del 2019 a cambio de 07 millones de dólares,cifra que el Santos paga en cuotas hasta el 2022 año en el que terminaría su contrato con el club brasileño.

En el pasado mercado de fichajes el 'Peixe' que terminó segundo en el Brasilerirao la última temporada, intentó vender el jugador por todo los medios, sin embargo su alta claúsula fue el principal impedimento para lograr su salida, pues no están dispuestos a venderlo por cantidades menores a la que se invirtió por su fichaje.

Christian Cueva y su presente en la Selección Peruana

Tras sus consecuentes faltas Indisciplinarias y su poca continuidad su llamado a la Selección Peruana se vio afectada, pues Ricardo Gareca decidió no convocarlo para el amistoso ante Colombia.