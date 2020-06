Fernando Pacheco: "Tengo que hacer las cosas bien para dar el salto a Europa"

Hasta antes del coronavirus, Fernando Pacheco había tenía partidos destacados con Fluminense, el cual le sirvió para que se gane rápidamente el cariño de los hinchas, y ahora espera con ansias el regreso del fútbol brasileño para demostrar su calidad y lograr consolidarse en su equipo.

“Aquí en Río me están tratando de la mejor manera, la gente que he conocido en el club, así como los hinchas han hecho que les agarre mucho cariño rápidamente. Creo que con 20 años el estar en un equipo tan grande como Fluminense, en una liga tan competitiva me pueda permitir hacer las cosas bien para poder pegar el salto a Europa", dijo Fernando Pacheco en una entrevista para Ovación.

Además, el ex jugador de Sporting Cristal dio detalles de cómo son los entrenamientos en ente tiempo de coronavirus en Brasil, país que es el más goleado en Sudamérica. "Estamos entrenando en las casas aún esperando que las cosas puedan volver a la normalidad y regresar a las prácticas".

También habló de la dura competencia que tendrá en la zona de ataque en Fluminense, pues hace unas semanas anunció el fichaje de Fred. "Es un tremendo delantero que también viene a sumar al equipo, espero darle muchas asistencias para celebrar con él y que él también pueda celebrar mis goles".

Finalmente, Fernando Pacheco habló de su sueño de llegar a la selección de Ricardo Gareca. Y es que, en su momento, el atacante nacional confesó que integraba la prelista del técnico argentino para lo que iba a ser la primera fecha doble de las Eliminatorias, pero finalmente se suspendió a causa de la pandemia.

"Siempre me ha gustado estar en la Selección, estoy desde categorías menores. Mucha gente hablaba porqué no me convocaban, hoy aclaro que fue por un tema de coordinación técnica entre los comando técnicos y no por otras razones. Me tocó optar por mí club y el comando técnico de la Selección también aceptó", sentenció el delantero.