Feyenoord se despidió de Renato Tapia con emotivo mensaje en Twitter

Si bien es cierto ya se sabía que no iba a continuar en Holanda, hoy Feyenoord anunció la salida de Renato Tapia en su cuenta oficial de Twitter. El club de Róterdam dejó un sentido mensaje en sus redes sociales sobre la salida del futbolista peruano.

“Te deseamos todo lo mejor. ¡Gracias Renato!”, fue el mensaje de despedida del Feyenoord en sus redes sociales. La nota donde anunció su salida estaba acompañada de una postal de Tapia con la camiseta del club holandés.

"Es un poco extraño, han sido cuatro años y medio que estuve aquí, muchos recuerdos pero todo tiene un final y ese es este... Va a ser duro, tengo amigos acá a los que considero como familia, será complicado pero creo que es lo mejor para todos. Extrañaré esto pero hay que seguir", dijo Renato Tapia en su última entrevista concedida al club holandés.

¿Cuál es el futuro de Renato Tapia? El mediocampista peruano analizará al detalle qué decisión debe tomar, sin embargo, hace unas semanas se conoció que ya tendría un acuerdo de palabra con el club español Celta de Vigo, pero habría una condición para firmar: permanecer en primera división.

También es cierto que la oferta del Celta de Vigo no es la única que maneja el representante de Renato Tapia. "Hay varios clubes interesados en él, incluidos los celtas, los Rangers de Escocia y Angers en Francia. No se ha decidido nada sobre su próximo movimiento y estamos esperando más ofertas", dijo el padre del jugador de 24 años.

Incluso, desde la Videna también se pronunciaron sobre el futuro del futbolista. "Tapia va a conseguir equipo y es más, yo creo que ya tiene, pero no lo quieren decir, porque aún tiene contrato hasta fin de mes. Por él me siento tranquilo, pero sí me preocupo por Cueva. Tengo entendido que tiene ofertas de equipos importantes, que él va a empezar a entrenar en cualquier momento cuando se reinicie el fútbol", dijo en IJuan Carlos Oblitas para Radio Ovación.