Manchester City no tuvo problemas y venció 3-0 al Arsenal por la Premier League [VIDEO]

La Premier League regresó y no mostró muchas sorpresas con el enfrentamiento del Manchester City vs Arsenal. En el partido pospuesto de la fecha 28 del torneo inglés, el equipo de Pep Guardiola no tuvo problemas para hacer respetar su localía en el Etihad Stadium.

El partido inició con muchos problemas para los de Mikel Arteta. A los 8 minutos del partido, Xhaka se lesionó y Dani Ceballos tuvo que ingresar, aunque el destino tenía preparada otra desventura para el Arsenal. A los 22', Pablo Marí se lesionó y también debió ser reemplazado.

David Luiz fue el encargado de cubrir su lugar, pero tuvo una actuación para el olvido, siendo quien causó los goles del rival. A los 47 minutos, en la primera parte, intentó controlar el balón dentro del área, pero este se le pasó y Sterling aprovechó para anotar el 1-0.

Luego, sobre los 49, ya en la segunda mitad, fue expulsado al cometer un penal, que Kevin de Bruyne transformó en gol y la victoria para el Manchester City estaba cantada. La intensidad del partido fue bajando con el paso del tiempo, pero las lesiones no pararon.

A los 82', el defensa Eric García chocó con el portero Ederson y las alarmas se encendieron en el Manchester City. El duro golpe provocó minutos de tensión, ya no había cambios así que los ciudadanos jugaron con uno menos en los 11 minutos que añadió el juez.

En ese lapso de tiempo se concretó la goleada, con un tanto de Phil Foden, que recogió un rebote luego de un contragolpe. El Manchester City vuelve a ganar, pero está lejos del líder Liverpool (22 puntos), mientras que Arsenal es 9° con 40 unidades, a 5 de la zona de acceso a Europa League.

FINAL: Manchester City 3-0 Arsenal

Sigue todas las incidencias del partido entre Manchester City y Arsenal por la Premier League.

90+10' Presión del Arsenal, pero ya no hay tiempo para meterse en el partido.

90+9' Nelson ejecuta un córner, pero no logra conexión.

90+8' Lacazette intenta un centro, pero la defensa del City está atenta.

90+7' Sergio Agüero ejecuta un disparo a puerta, pero se va desviado por el poste derecho.

90+5' Bernardo Silva remata a puerta, pero el balón se va desviado.

90+4' El partido es un mero trámite en la recta final.

90+2' ¡GOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Phil Foden decreta la goleada.

90' El árbitro decide añadir 11 minutos al encuentro.

82' Eric García está sentido y debe recibir atención médica. Preocupación en el Manchester City.

81' Aubameyang picó a toda velocidad en busca del balón, pero Ederson se adelanta.

80' CAMBIO EN MANCHESTER CITY: Sergio Agüero ingresa por Gabriel Jesus.

79' TARJETA AMARILLA: Rodri del Manchester City amonestado.

78' Tiro de esquina para los ciudadanos, sin mayores efectos para encontrar el gol.

77' ¡UFFF! Gundogan encontró una buena habilitación tras un tiro libre, pero Leno contuvo su remate.

76' TARJETA AMARILLA: Kieran Tierney ha sido amonestado en Arsenal.

74' Manchester City hace gala de su juego corto, mientras su rival solo corre tras el balón.

73' La posesión es ampliamente del Manchester City.

71' Tiro de esquina para el Manchester City, que no es aprovechando nuevamente con el centro.

70' CAMBIOS EN MANCHESTER CITY: Ingresan Rodri y Fernandinho por Kevin de Bruyne y Laporte.

69' Remate de Kevin de Bruyne y Leno nuevamente le niega el gol.

68' CAMBIOS EN ARSENAL: Edward Nketiah, Guendouzi y Nelson salen para el ingreso de Maitland Niles, Joe Willock y Alexandre Lacazette

67' Pep Guardiola decide refrescar la zona media del Manchester City.

66' CAMBIOS EN MANCHESTER CITY: Ingresan Phil Foden y Bernardo Silva por David Silva y Riyad Mahrez.

64' Walker saca un centro desde la derecha, pero Leno se queda con el balón.

63' La estadística indica que el Arsenal no ha rematado a puerta ni una sola vez en el partido. El Manchester City lo hizo 7 veces.

62' La intensidad del partido vuelve a caer.

60' Mikel Arteta podría animarse por algunos cambios en lo que resta del encuentro.

59' Gabriel Jesus remata de larga distancia, pero sin peligro.

58' Arsenal no logra tener claridad cuando maneja el balón. Grave déficit.

56' Precisión en los pases del Manchester City. Muy cómodos con la diferencia.

55' Falta contra Mustafi cuando salía jugando.

54' Arsenal intenta ser agresivo para tener el balón y atacar, pero sin éxito.

53' Arsenal reanuda las acciones, todo cuesta arriba.

51' ¡GOOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Kevin de Bruyne anota de penal.

50' TARJETA ROJA: David Luiz expulsado.

49' ¡PENAL PARA EL MANCHESTER CITY!

48' De Bruyne logra rematar, pero de nuevo se topa con Leno.

47' Un pase filtrado brillante para Mahrez, pero Leno sale a contener.

46' La segunda parte está en marcha.

DESCANSO: Manchester City 1-0 Arsenal

45+2' ¡GOOOOOOOOOOOL DEL MANCHESTER CITY! Sterling abre el marcador.

45+1' Las faltas constantes vuelven a tomar protagonismo en el partido.

45' El árbitro añade 3 minutos.

44' Saka ejecuta la falta, pero no encontró un receptor.

43' Tiro libre para el Arsenal, por falta de Walker.

42' Arsenal intenta recuperar el orden para causar daño.

40' Otra posición adelantada del Arsenal. Saka no pudo evitar la mala ubicación.

39' Sterling tampoco aprovecha la ocasión para el Manchester City. Remata dentro del área, pero por encima del travesaño.

38' Mahrez recibe un pase filtrado perfecto y remata a puerta, pero Leno contiene. Impresionante lo del portero.

36' Arsenal no puede salir de la presión del rival.

35' ¡UFFF! Gran remate de David Silva desde el centro del área, pero Leno otra vez se interpone y evita el gol.

34' Sterling prueba un remate al arco, pero Leno contiene el balón y se apoya en el córner.

33' Saka busca recibir un pase filtrado en la ofensiva del Arsenal, pero no alcanzó el balón.

32' Remate de larga distancia de Kevin de Bruyne, pero no hay problemas en el área del Arsenal.

31' Larga posesión del Manchester City en estos minutos, aunque todavía no tiene profundidad.

30' Kevin de Bruyne hace un pase elevado, pero sin destino.

29' El Manchester City se mantiene con la posesión del balón.

28' Nketiah se muestra muy movedizo en la zona ofensiva del Arsenal. Necesita apoyarse más en lo colectivo.

26' Aubameyang recibe una habilitación y remata con potencia, pero elevado.

25' La planificación de Mikel Arteta en este partido tendrá que cambiar de forma abrupta.

24' CAMBIO EN ARSENAL: Ingresa David Luiz por Pablo Mari.

22' Ahora Pablo Marí, defensa del Arsenal, se encuentra sentido. Tendrá que ser atendido.

21' Kyle Walker intenta un pase filtrado en la ofensiva del Manchester City, pero no tiene destino.

18' La posesión es a favor del Manchester City por mínima diferencia.

16' Tiro de esquina para el Arsenal,tras una acción de Aubameyang. No prospera el centro.

15' El partido se torna brusco, con constantes faltas en el medio.

14' Falta de Kevin de Bruyne en su intento por robar el balón.

13' ¡UFFF! Nketiah aparece bien por el centro del área y conecta, pero el balón se va cerca del poste derecho.

12' Sterling busca a Gabriel Jesús, pero su asistencia es bloqueada.

11' Nuevamente un largo envío para la ofensiva del Arsenal, pero Saka estaba adelantado.

10' Se ejecuta el córner. Mahrez cae en posición adelantada.

9' Gabriel Jesús encara con velocidad, pero es cerrado antes de generar peligro. Tiro de esquina.

8' CAMBIO EN ARSENAL: Dani Ceballos ingresará por el lesionado Granit Xhaka.

7' De Bruyne intenta un pase filtrado para Mahrez, pero este estaba en posición adelantada.

6' Xhaka ha quedado sentido y la asistencia médica ingresa a atenderlo.

5' Tiro de esquina para el Manchester City, que se juega en corto.

4' De Bruyne ejecuta el tiro libre de forma directa, pero Leno contiene.

3' Dura falta de Pablo Mari y será tiro libre peligroso para el Manchester City.

2' Edward Nketiah (Arsenal) cayó en posición adelantada. Se acercó con peligro.

1' El partido inicia a las 2:15 p. m. horario de Perú.

- ¡Bienvenidos al minuto a minuto del juego entre Manchester City y Arsenal!

Formaciones confirmadas del Manchester City vs. Arsenal

XI Arsenal: Leno; Bellerín, Mustafi, Mari, Tierney, Xhaka, Guendouzi, Willock, Aubameyang, Nketiah y Saka.

XI Manchester City: Ederson; Walker, Eric García, Laporte, Mendy; Gundogan, De Bruyne, Silva, Mahrez, Gabriel Jesus y Sterling.

Manchester City contra Arsenal

El cuadro de Pep Guardiola marcha segundo en la Premier League con 57 puntos, aunque está en una amplía desventaja frente al líder Liverpool, que posee 25 más (72 unidades). Así, los 'citizens' están con la obligación de ganar para alargar una fecha más este inminente desenlace.

De no lograr la victoria ante el Arsenal, los del Manchester City dejarán prácticamente servida la mesa para que el Liverpool pueda celebrar el domingo, en su duelo ante el Everton. Luego del partido de este miércoles, restarán 27 puntos en juego (9 fechas).

Guardiola expresó que el duelo ante el Arsenal será un buen termómetro para medir el calibre del equipo tras una paralización de casi 100 días. "Este miércoles veremos el nivel del equipo y desde ahí veremos qué podemos mejorar. Todos los equipos hemos tenido solo tres semanas o tres semanas y media, de preparación. Es lo que hay. Todos sufrimos durante este periodo, personal y económicamente, y tenemos que adaptarnos", indicó el estratega.

Se prevé que Guardiola apueste por sus jugadores más importantes para este duelo, aunque queda claro que apelará a la rotación en las siguientes fechas. De esta manera, Sergio Agüero, Raheem Sterling, Riyad Mahrez o Kevin De Bruyne son algunas de las estrellas que veremos en este encuentro.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta busca reiniciar la Premier League con una victoria que le dé el envión necesario para acercarse a los puestos de clasificación para copas internacionales. Con 40 puntos, los 'gunners' andan relegados al noveno lugar, aunque solo a 8 puntos de la cuarta casilla ocupada por el Chelsea y que da un cupo a la próxima Champions League.



"No sé cómo vamos a responder físicamente porque hemos tenido poco tiempo de preparación. Puede que tengamos que usar muchos jugadores jóvenes por tener muchos partidos en poco tiempo", dijo al respecto Arteta.



Además, en la previa del encuentro, Arteta elogió la labor de Pep Guardiola. "Fue una influencia cuando nos conocimos en Barcelona como jugadores, también como entrenador y en mi vida personal. Me trató siempre bien. Como entrenador aprendí mucho de él. La experiencia a su lado fue increíble".



Se prevé que el once del Arsenal presente a jugadores como Ozil, David Luiz, Aubameyang o Lacazette. ¿Lograrán obtener el triunfo necesario para no quedar más relegados en las tablas de posiciones?

Manchester City vs Arsenal: alineaciones probables

Manchester City: Ederson; Walker, Otamendi, Laporte, Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Mahrez, Aguero, Sterling.

Arsenal: Leno; Bellerin, Mari, Luiz, Tierney; Ceballos, Xhaka; Pepe, Ozil, Aubameyang; Lacazette.

Manchester City vs Arsenal: horarios en el mundo, país por país

Perú: 2:15 p. m.

Argentina: 4:15 p. m.

Italia: 9:15 p. m.

Chile: 4:15 p. m.

España: 9:15 p. m.

México: 2:15 p. m.

Colombia: 2:15 p. m.

Uruguay: 4:15 p. m.

Paraguay: 4:15 p. m.

Ecuador: 2:15 p. m.

Brasil: 5:15 p. m.

Bolivia: 3:15 p. m.

Venezuela: 3:15 p. m.

República Dominicana: 3:15 p. m.

Panamá: 2:15 p. m.

Costa Rica: 1:15 p. m.

Honduras: 1:15 p. m.

Guatemala: 1:15 p. m.

El Salvador: 1:15 p. m.

¿Cuándo juega el Manchester City?

El Manchester City juega hoy (miércoles 17 de junio) frente al Arsenal en el reinicio de la Premier League?

¿A qué hora juega el Manchester City?

El Manchester City y el Arsenal se enfrentarán a partir de las 2:15 p. m. (horario de Perú y México), 4:15 p. m. (horario de Argentina), y 8:15 p. m. (horario de España)

