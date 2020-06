Borussia Dortmund vs Mainz 05 EN VIVO alineaciones, hora y canales de transmisión partido Bundesliga

Seguir ESPN EN VIVO Borussia Dortmund vs Mainz 05 | Este miércoles 17 de junio desde las 13:00 horas (hora peruana) por la Jornada 32 de Bundesliga. Puedes seguir EN DIRECTO por Movistar TV, Directv Play, ESPN y beIN Sports y el minuto a minuto por Líbero.pe.

Borussia Dortmund sale al campo con la finalidad de asegurar el segundo lugar de la Bundesliga tras tener perdido el título luego que el Bayern Múnich venciera (1-0) al Werder Bremen de Claudio Pizarro.

Favre perdió la oportunidad de ganar la Bundesliga tras perder con el Bayern Múnich en condición de local. Era el partido clave, pero el cuadro "bávaro" pudo sacar ventaja.

Haaland en escena

T. Hazard y Haaland se mantendrán en la ofensiva del Borussia Dortmund que tiene asegurado su pase a la Champions League fase de grupos.

Por su parte, Mainz 05, buscará dar la sorpresa ante el Borussia. El fantasma de la baja aún no se alejó, ocupando el décimo quinto lugar de la Bundesliga.

Beierlorzer usará a Onisiwo y Mateta en la delantera. Awoniyi, su delantero titular, sufrió una dura caída en la derrota en casa ante Augsburg y se encuentra descartado para este partido.

Borussia Dortmund vs Mainz 05 EN VIVO posibles alineaciones

Borussia Dortmund: Bürki: Hummels, Piszczek, M. Akanji; A. Witsel, E. Can; Raphaël Guerreiro, A. Hakimi, J. Sancho, Reya; Haaland

Entrenador: Favre

Mainz 05: F. Müller: D. Brosinski, P. Mwene, M. Niakhate, J. St. Juste, D. Latza, L. Öztunali, L. Barreiro, R. Quaison, T. Onisiwo, J. Mateta

Entrenador: A. Beierlorzer

PARTIDO Dortmund vs Mainz FECHA Miércoles 17 de junio ESTADIO Signal-Iduna-Park

(Dortmund) HORARIO 13:30 horas - Perú

¿A qué hora juegan Borussia Dortmund vs Mainz 05?

Perú 13:30 horas

Ecuador 13:30

Chile 15:30 horas

Argentina 15:30 horas

Paraguay 15:30 horas

Brasil 15:30 horas

Colombia 13:30 horas

Venezuela 14:30 horas

Bolivia 14:30 horas

Uruguay 15:30 horas

España 20:30 horas

Portugal 20:30 horas

Reino Unido 20:30 horas

Alemania 20:30 horas

Suecia 20:30 horas

Suiza 20:30 horas

México 13:30 horas

Estados Unidos (Miami) 13:30 horas

¿Qué canal transmite Borussia Dortmund vs Mainz 05 EN VIVO?

Argentina FOX Sports 2 Cono Sur, Fox Sports 2 Argentina, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Bélgica Eleven Sports 1 Belgium

Bolivia FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN no Brasil

Chile FOX Play Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

China Star Sports China, QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia FOX Sports 2 Cono Sur, ESPN Play Sur, FOX Play Sur

República Dominicana ESPNPlay Caribbean

Ecuador FOX Play Sur, ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 2, Free

Paraguay ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Perú ESPN Play Sur, FOX Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur

Portugal Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

Reino Unido BTSport.com, Talksport 2 Radio UK, BT Sport 1, BT Sport App

Estados Unidos TUDN USA, TUDN en Vivo, Fox Sports 2, FOX Soccer Match Pass, Foxsports.com

Uruguay ESPN Play Sur, FOX Sports 2 Cono Sur, FOX Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

