[Fútbol EN VIVO] Partidos de HOY martes 23 de junio: programación TV, horarios y canales

Partidos de hoy martes 23 de junio EN VIVO LaLiga Santander, Premier League y las ligas más importantes del mundo que tendrán fútbol en directo. Revisa la agenda deportiva para que no te pierdas los más emocionantes encuentros como el Barcelona vs Athletic Club con Lionel Messi.

En España, el partido más esperado será el Barcelona vs Athletic Club por todo lo que significa. El equipo "azulgrana" urge de la victoria para poder volver a la punta de la Liga Española. Lionel Messi será el encargado de comandar al equipo.

De otro lado, la Premier League también tiene acción. Tottenham recibe al West Ham. Los "Spurs" esperan seguir ascendiendo en la tabla inglesa pese a tener ya al Liverpool en la cima sin problemas.

A continuación revise toda la agenda de partidos más importantes para este martes 23 de junio.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MARTES 23 DE JUNIO



PREMIER LEAGUE | INGLATERRA

12:00 Leicester City vs Brighton & Hove Albion | ESPN Sur, ESPN Play Sur

14:15 Tottenham Hotspur vs West Ham United | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Spurs TV

LA LIGA | ESPAÑA

12:30 Levante vs Atlético Madrid | DIRECTV Sports Peru

12:30 Real Valladolid vs Getafe | DIRECTV Sports Peru

15:00 Barcelona vs Athletic Club | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Bet365

PRIMEIRA LIGA | PORTUGAL

13:00 Vitória Setúbal vs Rio Ave | Bet365, Sport TV1, Sport TV3, Sport TV

13:15 Benfica vs Santa Clara | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

15:15 Porto vs Boavista | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

LA LIGA 2 | ESPAÑA

12:30 Elche vs Deportivo La Coruña | DIRECTV Sports Peru, DIRE…

12:30 Lugo vs Málaga | DIRECTV Sports Peru, DIRE…

14:45 Extremadura UD vs Real Zaragoza | ESPN Play Sur, Bet365, Mitele Plus