Zidane: "Un día los horarios, un día los árbitros. Siempre pasa algo" [VIDEO]

La reciente victoria del Real Madrid por 2-1 sobre la Real Sociedad significó el liderato de los "merengues" en La Liga, sin embargo, el duelo también generó algunos reclamos debido al supuesto "favoritismo arbitral" hacia el conjunto blanco.

Al ser consultado sobre el rendimiento del juez en el encuentro, Zinedine Zidane expresó su fastidio por estas críticas, ya que siempre aparece un nuevo tema de discusión entorno a su equipo. El francés también quiere concentrarse netamente en su labor como entrenador.

“Cada uno hace su trabajo. Yo el mío. Tengo mi opinión y no me voy a meter en nada. Un día los horarios, un día los árbitros… Siempre pasa algo. Yo hago mi trabajo que es bastante complicado. Y lo que nosotros nos anima es el partido de mañana. Es una final, faltan ocho partidos de Liga y tenemos un partido muy importante y es lo que me interesa. El resto lo entiendo, cada uno puede opinar, pero yo a lo mío también”, declaró el técnico del Real Madrid en la previa del choque con Mallorca.

No será sencillo

"Zizou" habló sobre el partido de mañana contra los "barralets", equipo al que considera complicado, ya que la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona de descenso lo obligará a salir con todo. “Vamos a jugar contra un equipo que va a buscar los tres puntos, te molesta en cualquier momento porque son jugadores que lo han demostrado en el partido de ida. Sólo pensamos en el partido y seguir haciendo lo que estamos haciendo, con seriedad y concentración e intentar ganar el partido desde el minuto uno hasta el final”.

Así mismo, Zidane puso paños fríos a la seguidilla de partidos que deben disputar por La Liga en un corto periodo. "Lo que tenemos que hacer como entrenador y staff es pensar en descansar porque los partidos son los que son, tenemos once partidos en poco tiempo y tenemos que cuidar estos detalles que es la recuperación”.

Además, el técnico merengue se refirió a la posibilidad de alinear a Eden Hazard y Vinicius Jr, jugadores que se desempeña en la misma posición. “No lo veo imposible, eso no, pero intentamos que el jugador esté lo más cómodo posible. Su posición es la de Eden, pero no significa nada, me gusta poner a los jugadores en su sitio, pero en un partido pueden jugar juntos. No tengo dudas de eso”.