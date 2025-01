Excompañero de Gareth Bale: "Zidane tiene algo personal con él"

Para Zinedine Zidane , Gareth Bale no es santo su devoción. El entrenador francés casi no considera al extremo galés pese a que podría serle un jugador más que importante dentro de su equipo y por el que incluso más de un gigante europeo pelearía por tenerlo en sus filas.

Los motivos del por qué no lo usa, aún se desconocen. Algunos hablan de un 'cortocircuito' entre ambos, otros de que no encaja en los planes futbolísticos del técnico, sin embargo para David Bentley , amigo y excompañero de Bale en Tottenham , el tema es claro: 'Zizou' tendría algo personal con él.

“No puedo creer lo que está pasando con Gareth en el Madrid (...) Me da la impresión de que Zidane no estaba contento con él ni cuando marcaba en las finales de la Champions, creo que al final todo es un tema personal”, sostuvo Bentley en una entrevista para 888Sport.

Asimismo, el exjugador de la Selección Inglesa, indicó que Bale podría parecer una persona soberbia ya que no es de socializar demasiado, pero que es todo lo contrario y bastante aplicado en su trabajo. “Gareth no es arrogante, es un tipo tranquilo, que hace su trabajo. De acuerdo, no socializa mucho y esto puede hacer creer a la gente que es arrogante", agregó