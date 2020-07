Luka Modric se mandó con tremenda huacha y luego acabó en el piso [VIDEO]

Real Madrid esperaba los minutos finales para irse a casa con los tres puntos ante un rival más que duro como el Bilbao en partido válido por la jornada 34 de la Liga Santander. Es por ello que los merengues trataban de jugar lejos de su arco.

En una jugada en la que el balón estaba en el mediocampo, uno de los compañeros de Luka Modric recibió una fuerte falta. Sin embargo, el árbitro no cobró la infracción por lo que el duelo continúo.

La pelota le quedó al croata, quien miró al árbitro esperando que detenga el duelo, pero al ver que no lo hizo, tuvo que seguir jugando. Fue en ese momento que un jugador del Bilbao quiso robarle el balón a lo que Modric no dudó en hacerle una tremenda huacha.

Luego, el también jugador de la Selección de Croacia soltó el balón para un compañero, pero no iba a contar con que a Muniain no le iba a gustar para nada la acción por lo que Modric terminó en el piso.

Finalmente, Real Madrid se impuso por la mínima gracias a un gol de tiro penal convertido por Sergio Ramos. Tras este resultado, los de Zidane le sacaron siete puntos de ventaja al Barcelona, equipo que está obligado a ganarle al Villarreal.

Cabe mencionar que, para este partido, Hazard no pudo estar al estar sentido, mientras que James Rodríguez no fue convocado. Según señaló el DT del Madrid, el mismo colombiano le dijo que no quería ser llamado.