"Doble problema": prensa inglesa cuestiona llegada de Lionel Messi al Manchester City

La novela de Lionel Messi continuará hasta saber si realmente se termina yendo de Barcelona o finalmente opta por quedarse. Lo cierto es que Inglaterra se ha instalado un gran debate acerca del posible arribo de la 'Pulga' a las filas del Manchester City.

En el cuadro 'ciudadano' ya se frotan las manos: la llegada de Lionel Messi les generaría una rentabilidad económica (con la llegada de nuevos auspiciadores e inversionistas) y deportiva (el empujón que podría brindarle al plantel de Josep Guardiola).

Sin embargo, para varios medios ingleses lo que supone ser un importante activo terminaría siendo un verdadero dolor de cabeza. "Doble problema", ha titulado Sport Star Sunday sobre el posible arribo de Messi a Manchester City.

Sus principales argumentos radican en cómo Manchester City podría pagar los 700 millones de euros, monto que fijó Barcelona ante una eventual salida de Messi, y los 100 millones de euros de salario anuales que le ha ofrecido al futbolista argentino.

Aunque la dificultad financiera es un tema que no alcanza a Manchester City, el Fair Play Financiero si lo es y este hecho estuvo muy cerca de dejarlo fuera de la Champions League. "Sea como sea, el City está a la espera de confirmar la luz verde para intentar el fichaje del argentino. De momento, pese a estar confirmada la voluntad de Messi de abandonar Barcelona, su salida está paralizada a causa de las diferentes interpretaciones en la cláusula de su contrato", asegura el rotativo.

Para Sunday Express, la llegada de Messi a Manchester City deberá de estar ligada a la permanencia de Josep Guardiola. "Traigan a Messi y mantengan a Pep", exime en su portada, mientras que The Daily Telegraph etiqueta como "Golpe para el City" el comunicado enviado por LaLiga, en donde el ente afirma que se deberá de abonar los 700 millones de euros a Barcelona para que el jugador de 33 años sea liberado.

Mientras, Sport Star se proyecta como más pesimista e indica que es "imposible" que Manchester City vaya a depositar 700 millones de euros por Lionel Messi. "El crack argentino no se presentó en los entrenamientos, pero por ahora no hay solución. El City tendría que pagar la cláusula de salida, y eso es potencialmente un golpe fatal para la operación", explican.

Finalmente, para The Guardian la llegada de Lionel Messi no generaría un salto de calidad en Manchester City. En un artículo publicado por el periodista Jonathan Wilson, resalta el titular adjunto a su escrito: "Olviden el romance. Lionel Messi no hará mejor al Manchester City".

"¿Puede un hombre de 33 años que corre tan poco valer realmente la mayor parte de 100 millones de libras al año? El fútbol se ha convertido más en recuperar el balón que en retenerlo. Han comenzado a plantarse preguntas legítimas sobre si Guardiola ya está a la vanguardia táctica del juego. También han comenzado a expresarse reservas sobre Messi", agregaron.