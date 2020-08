Primo de Lionel Messi reveló dónde le gustaría que juegue si se va del Barcelona

Tras el 8-2 recibido ante el Bayern Múnich, la atmósfera del Barcelona se tornó turbia y la capa más afectada fue Lionel Messi. El astro argentino anunció las ganas que tiene de salir del club y a raíz de eso se generó otro gran revuelo en todo el cuadro culé.

A pesar de que no se sabe si el delantero dejará el club, ya que hay una cláusula de recisión de 700 millones de euros, el primo del futbolista brindó una entrevista para Radio Continental, en donde comentó a dónde podría llegar ‘La Pulga’.

“A mi me gustaría verlo en un equipo que juegue bien. Soy apasionado del buen fútbol. De todos los equipos que se nombran, me parece que en el Manchester City encajaría bien. Por ahí, en el PSG también, pero vamos a esperar y a donde vaya que sea feliz y tenga paz”, señaló Maximiliano Biancucchi Cuccittini, familiar de Lionel Messi.

Sobre la llegada del argentino a los ‘ciudadanos’, se ha mencionado que podría aterrizar allí debido a que el entrenador es un viejo conocido como Pep Guardiola y que en la plantilla se encuentra Sergio Agüero, gran amigo de Messi.

Sin embargo, su primo no cree que la relación influya en la decisión del futbolista. “No creo que tenga que jugar con amigos, me parece que hay un error ahí. Si Leo se llevaría mal con jugadores, diríamos que es problemático. Él tiene que buscar el lugar donde sea feliz. Si él era feliz en Barcelona, se hubiera quedado ahí. Esa felicidad no continúa en él y quiere buscar nuevos rumbos. Está en su derecho”, agregó.

Además, se mostró anonadado sobre todo lo que está sucediendo. “Yo pensé que nunca se iba a ir de Barcelona y sin embargo, ahora estamos con esto que parece que se va, que se queda, que no sabemos. Por lo que leí, él tiene contrato hasta el año que viene. Si lo analizamos, sería positivo que se vaya hoy porque al club le entraría un dinero, no se iría libre. Eso es una particularidad que pocos lo dicen y es un gesto noble de él. Tiene que hacerle caso a lo que siente”, explicó.

Finalmente, el familiar de ‘La Pulga’ respondió al medio sobre el sueño de Messi por volver a Newell’s Old Boys. "Tengo la esperanza que en algún momento Leo pueda jugar allí. Ojalá así sea para devolverle el cariño que la gente le tiene y el fútbol argentino en sí. Hay que dejar en claro que nunca fue de River, por favor les pido no lo digan más. Cuando era chico, tenía una camiseta de Independiente, pero porque las hinchadas eran amigas. Él tiene respeto por todos los equipos”, culminó.