Olympique de Marsella emite comunicado: "Álvaro González no es racista"

El Olympique de Marsella emitió un comunicado oficial tras el escándalo ocurrido durante la victoria por 1-0 ante el PSG. El cuadro ‘Olímpico’ negó rotundamente las acusaciones de racismo que hizo Neymar sobre su defensor, Álvaro González, y señaló que se sienten orgullosos de la victoria obtenida el pasado domingo 13 de setiembre.

El Parque de los Príncipes se tornó una batalla campal que tuvo un total de 5 expulsados sobre la hora, incluyendo a Neymar. El brasileño expresó que golpeó a Álvaro González porque este último tuvo actos racistas hacia él, cosa que el Marsella negó en el remitente.

“Álvaro González no es racista, como lo ha demostrado a través de su comportamiento diario desde que se incorporó al club, y como ya han confirmado sus compañeros. El club condena la difusión de los números de teléfono privados de Álvaro González y sus familiares en los medios y redes sociales brasileños, dando lugar a un hostigamiento constante e incluso amenazas de muerte”, se lee.

Asimismo, el cuadro ‘Olímpico’ resaltó que se siente orgulloso del triunfo obtenido ante el PSG, elenco al que derrotó después de 9 años. “El Olympique de Marsella está orgulloso de la victoria competitiva de ayer sobre el París Saint-Germain. Esta victoria, obtenida de manera justa, se jugó en el terreno de juego gracias al compromiso y dedicación de nuestros jugadores”, expresa.

Finalmente, el mensaje explica que el club en general no tolera actitudes racistas. “El Olympique de Marsella es el símbolo mismo del antirracismo en el deporte profesional francés, dada su historia y la de la ciudad de Marsella, cuya diversidad se mantiene firme en la lucha implacable contra el racismo”, culmina el comunicado.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ?