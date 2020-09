Lionel Messi lidera la lista oficial de convocados por Scaloni en Argentina

Primero fue Brasil y luego Argentina. El técnico Lionel Scaloni anunció la lista de convocados para la primera fecha de las Eliminatorias Qatar, en donde la principal novedad es el llamado de Messi debido a que ya expiró la sanción que se le había impuesto.

La FIFA aún no hace oficial la hora del Argentina vs Ecuador, pero si anunció el Bolivia vs Argentina a disputarse en La Paz. El encuentro arrancará a las 16:00 hora local, y 15:00 hora de Buenos Aires.

A su vez, una de las grandes ausencias y a pesar que está en un gran momento, es que Scaloni no convocó a Angel Di Maria. El delantero que milita en el PSG no será tomado en cuenta para enfrentar a Ecuador y Bolivia en esta primera fecha doble de las Eliminatorias Qatar.

LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

ARQUEROS

Emiliano Martínez, Juan Musso, Agustín Marchesín.

DEFENSAS

Juan Foyth, Renzo Saravia, German Pezzella, Leaonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nehuén Pérez, Walter Kannemann, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Facundo Medina.

VOLANTES

Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Rodrigo de Paul, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Nicolás Domínguez.

DELANTEROS

Lionel Messi, Paulo Dybala, Lucas Ocampo, Nicolás Gonzáles, Alexis Mac Allister, Alejandro Gómez, Joaquin Correa, Lucas Alario, Lautaro Martínez, Giovanni Simeone, Cristian Pavón.

Eliminatorias Qatar 2022: Fecha 1

Jueves 8 octubre

Colombia vs. Venezuela (15:30 hrs)

Estadio Metropolitano - Barranquilla

Brasil vs. Bolivia

Estadio Pernambuco - Recife

Argentina vs. Ecuador

Estadio La Bombonero - Buenos Aires

Paraguay vs. Perú (17:30 HORAS)

Estadio Defensores del Chaco - Asunción

Uruguay vs. Chile

Estadio Centenario - Montevideo

Eliminatorias Qatar 2022: Fecha 2

Martes 13 octubre

Chile vs. Colombia

Estadio Nacional - Santiago

Ecuador vs. Uruguay

Estadio Rodrigo Paz Delgado - Quito

Bolivia vs. Argentina

Estadio Hernando Siles - La Paz

Perú vs. Brasil

Estadio Nacional - Lima

Venezuela vs. Paraguay

Estadio Metropolitano - Mérida