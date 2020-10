Liga de Naciones 2020 EN DIRECTO programación completa jornada 4, hora y guía TV canales

Liga de Naciones EN VIVO este martes 13 y miércoles 14 de octubre se juega la jornada 4 en Europa. Transmisión va EN DIRECTO ONLINE por ESPN Play y DirecTV Sports. Puedes seguir el minuto a minuto, jugadas y goles por Líbero.pe.

Este martes arranca la jornada 4 con siete partidos de la Liga de Naciones. Alemania recibe a Suiza, España visita a Ucrania, son dos de los encuentros más atractivos.

Mientras que el miércoles si hay una gran serie de encuentros donde resalta el duelo entre Portugal vs Suecia, Croacia vs Francia, Inglaterra vs Dinamarca y Italia vs Países Bajos. ¡Imperdible!

Todos los partidos son transmitidos EN DIRECTO por ESPN Play, DirecTV Sports, dos cadenas televisivos conocidas en el continente americano.

Martes 13 de octubre

Europa - Liga de las Naciones de la UEFA

11:00 Horas | Azerbaiyán vs Chipre | Sky HD, Esporte Interativo Plus

11:00 Horas | Letonia vs Malta | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Islas Feroe vs Andorra | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Alemania vs Suiza | DIRECTV Sports Peru, DIRECTV SPORTS

13:45 Horas | Liechtenstein vs San Marino | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Montenegro vs Luxemburgo | ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

13:45 Horas | Ucrania vs España | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Sky HD

Miércoles 14 de octubre

11:00 Horas | Finlandia vs República de Irlanda | Sky HD, Esporte Interativo Plus

11:00 Horas | Lituania vs Albania | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Inglaterra vs Dinamarca | ESPN Sur, ESPN Play Sur, Sky HD

13:45 Horas | Islandia vs Bélgica | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Croacia vs Francia | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Portugal vs Suecia | ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Sky HD

13:45 Horas | Rusia vs Hungría | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Turquía vs Serbia | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Bulgaria vs Gales | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Grecia vs Kosovo | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Moldavia vs Eslovenia | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Bielorrusia vs Kazajstán | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Italia vs Países Bajos | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Polonia vs Bosnia-Herzegovina | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Noruega vs Irlanda del Norte | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Rumania vs Austria | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Escocia vs República Checa | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Eslovaquia vs Israel | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | Estonia vs Armenia | Sky HD, Esporte Interativo Plus

13:45 Horas | North Macedonia vs Georgia | Sky HD, Esporte Interativo Plus

¿Qué canales transmite la Liga de Naciones?

La Liga de Naciones es transmitidas EN VIVO EN DIRECTO por las cadenas televisivas como DirecTV, ESPN, Sky HD y Esporte Interativo Plus.