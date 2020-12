Partidos de HOY miércoles 16: revisa la agenda de encuentros deportivos y dónde verlos

Partidos de hoy miércoles 16 de diciembre EN VIVO. La programación pelotera comprende la tenemos Premier League, Bundesliga, Copa Libertadores y Sudamericana.

La Premier League tendrá seis partidos este miércoles. Abre la fecha el duelo entre Arsenal vs Southampton. La cierra Liverpool vs Tottenham. Partidazo.

Por otro lado, la Liga Santander tiene un partido. Barcelona choca ante Real Sociedad. Los azulgranas buscan acercarse a los primeros lugares.

En Italia, también hay fútbol. Juventus de Cristiano Ronaldo choca ante Atalanta. Luego, Internazionale recibe la visita del Napoli.

PROGRAMACIÓN COMPLETA MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE

Inglaterra - Premier League

13:00 Arsenal vs Southampton ESPN Play Sur, Arsenal Player

13:00 Leicester City vs Everton ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

13:00 Leeds United vs Newcastle United ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

15:00 Fulham vs Brighton & Hove Albion ESPN Play Sur, Watch ESPN Brasil

15:00 West Ham United vs Crystal Palace ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

15:00 Liverpool vs Tottenham Hotspur ESPN Play Sur, ESPN2 Sur, Watch

España - La Liga

15:00 Barcelona vs Real Sociedad DIRECTV Sports Perú

Italia - Serie A

12:30 Juventus vs Atalanta ESPN Sur, ESPN Play Sur, Bet365

14:45 Fiorentina vs Sassuolo ESPN Play Sur, Bet365, Fox Sports

14:45 Genoa vs Milan ESPN Play Sur, Fox Sports Cono Sur

14:45 Internazionale vs Napoli ESPN Sur, ESPN Play Sur, Bet365

14:45 Parma vs Cagliari ESPN Play Sur, Bet365, DAZN, Sky

14:45 Spezia vs Bologna ESPN Play Sur, Bet365, DAZN, Sky

14:45 Hellas Verona vs Sampdoria ESPN Play Sur, Bet365, DAZN

Alemania - Bundesliga

12:30 Schalke 04 vs Freiburg OneFootball App, Bet365, OneFootball App

14:30 Bayern München vs Wolfsburg OneFootball App, Bet365, OneFootball App

14:30 Hoffenheim vs RB Leipzig OneFootball App, Bet365, OneFootball App

14:30 Köln vs Bayer Leverkusen OneFootball App, Bet365, OneFootball App

14:30 Arminia Bielefeld vs Augsburg OneFootball App, Bet365, OneFootball App

Francia - Ligue 1

13:00 Angers SCO vs Strasbourg Bet365, Viaplay Denmark, Viaplay Sweden

13:00 Dijon vs Lille ESPN Play Sur, Bet365, DAZN

13:00 Montpellier vs Metz Bet365, Viaplay Denmark, Viaplay Sweden

13:00 Nîmes vs Nice Bet365, Arena Sport 3, Viaplay Denmark

13:00 Reims vs Nantes Bet365, Arena Sport 2 Serbia, Viaplay

15:00 Bordeaux vs Saint-Étienne ESPN Play Sur, Bet365

15:00 Olympique Lyonnais vs Brest Bet365, DAZN, Viaplay Denmark, Viaplay

15:00 Monaco vs Lens Bet365, Canal+ Sport, Viaplay Denmark

15:00 PSG vs Lorient Bet365, DAZN, Arena Sport 2 Serbia

15:00 Rennes vs Olympique Marseille ESPN Play Sur, ESPN Extra América

Norteamérica - Liga Campeones CONCACAF

20:00 Atlanta United vs América ESPN Play Sur, ESPN (Brasil), Wa…

22:00 Los Angeles FC vs Cruz Azul ESPN (Brasil), Watch ESPN Brasil,

Brasil - Brasileirão

19:30 Atlético Goianiense vs Fluminense PFC Internacional, Fanatiz Brasileirão

19:30 São Paulo vs Atlético Mineiro Fanatiz Brasileirão, Bet365, Globo

Chile - Primera División

8:30 Palestino vs Santiago Wanderers Bet365, CDF Premium, CDF HD

16:00 Deportes Iquique vs Univ. Concepción Bet365, CDF Premium, CDF HD

18:30 Everton vs Unión Española Bet365, CDF Premium, CDF HD

Colombia - Primera A

19:40 Deportivo Pereira vs Atlético Bucaramanga Fanatiz International, Win Sports+

Ecuador - Primera A

19:00 Deportivo Cuenca vs Emelec GOLTV Play, GOLTV Ecuador

19:00 Técnico Universitario vs Guayaquil City GOLTV Play, GOLTV Ecuador

19:00 Delfin vs LDU Quito GOLTV Play, GOLTV Ecuador

19:00 Barcelona vs Mushuc Runa GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

Sudamérica - Copa Sudamericana

17:15 Defensa y Justicia vs Bahia ESPN Sur, ESPN Play Sur

19:30 Coquimbo Unido vs Junior DIRECTV Sports Peru, DIRECTV

Sudamérica - Copa Libertadores

17:15 Santos vs Grêmio Fox Sports Cono Sur, FOX Play Sur

19:30 Racing Club vs Boca Juniors ESPN Play Sur, FOX Play Sur

Perú - Primera División

19:00 Universitario vs Sporting Cristal Gol Perú

Bélgica - Pro League

12:45 Antwerp vs Zulte-Waregem Bet365, Proximus Sports, Eleven Pro Leagur

12:45 AS Eupen vs Genk Bet365, Proximus Sports, Eleven Sports 4

15:00 Gent vs Waasland-Beveren Bet365, Proximus Sports, Eleven Pro League

15:00 Kortrijk vs Standard Liège ESPN Play Sur, Bet365, Watch ESPN

