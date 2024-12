TNT Sports, resultados del Campeonato Nacional de Chile

TNT Sports EN VIVO te llevará los partidos de la fecha 26 del Campeonato Nacional de Chile. Colo Colo, líder del torneo con 49 puntos, viene atravesando un buen momento deportivo y a pesar de no tener participación en la jornada, no corre en riesgo su permanencia en el primer puesto. No obstante, estará pendiente de lo que hagan sus rivales para sentirse cada vez más cerca del título de la temporada.