Perú no ha ganado en la Copa América cuando el árbitro fue Patricio Loustau

Desde el 2011, fue la única edición en la que la 'Bicolor' no se metió al podio. Y el recuerdo más fresco de Loustau con Perú es del pasado 17 de junio, por la actual Copa América: dirigió la goleada 4-0 de Brasil por la segunda fecha de la fase de grupos. Y además, fue el cuarto hombre del empate 2-2 ante Ecuador recientemente.

Es claro que el juez no tuvo incidencia en el resultado, pero cuando está presente, la Selección Peruana no pudo ganar en Copa América. No obstante, el árbitro Patricio Loustau se encargó de imponer justicia en un juego del combinado nacional por Eliminatorias, donde la balanza es un poco más equilibrada en resultados.