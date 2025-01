Liberman sobre Zambrano: "Es mediocre. No ha podido ser titular en un Boca Juniors en crisis"

Martín Liberman fue el invitado estrella en el programa 'Al Ángulo' de último viernes y la consulta respecto a cómo considera el desempeño de Carlos Zambrano en Boca Juniors fue una pregunta inevitable. El ex conductor de FOX Sports fue crítico con el defensor de La Blanquirroja.

"No hay mucha ciencia. Hay una cosa que es muy fácil. Cuando a un futbolista te lo devuelven de Europa por algo es. Los buenos no vuelven de Europa, ah. Y no lo digo por Zambrano, lo digo por cualquier jugador y de cualquier nacionalidad", comenzó expresándose el 'Colorado'.