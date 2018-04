Raúl Fernández y su revelación respecto a Pedro Troglio

Raúl Fernández, portero de Universitario de Deportes, sorprendió al revelar que Pedro Troglio ya pensaba en renunciar al equipo desde el mes de marzo, tras la derrota en Lima ante Sport Rosario (2-1). El popular 'superman' reconoció que viven una incertidumbre al quedarse sin técnico.

El golero de Universitario declaró para RPP, que el tema familiar primó para que Troglio regrese a la argentina. "Estamos sorprendidos por la decisión que tomó Pedro. También primó el tema familiar, ya que está muy lejos de la familia. Como siempre lo dijo, el fútbol para los entrenadores es un termómetro que se mide con los partidos y él estaba echándole cabeza a esta decisión después de la derrota con Sport Rosario en Lima. Nos lo dijo y lo teníamos en claro, sabíamos que en algún momento iba a venir esto", manifestó Fernández.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Autoridades de Ate y la Molina piden cerrar el estadio de Universitario [VIDEO]

Posteriormente, el portero de 32 años reconoció que "Hay mucha incertidumbre en nosotros, no sabemos quién nos va a dirigir ahora. Lo que sí supe es que hablaron con Pedro hasta el final pero él ya había tomado una decisión. De ahí, no sé quién puede asumir la dirección técnica del equipo. Sabía que iba a ser un año muy duro e iban a haber cosas difíciles. La administración no sabía de la decisión de Troglio, por lo que recién están pensando en buscar a un nuevo entrenador para que asuma las riendas del club".

Hay que recordar que Raúl Fernández volvió al arco titular luego de dos meses en el empate frente a Sporting Cristal (3-3) en el Monumental por la última fecha del Torneo de Verano. Su lugar fue ocupado por Patrick Zubcsuk.

NO TE LO PIERDAS: Universitario: ¿Cómo le fue a Pedro Troglio en los clásicos ante Alianza Lima?

EL DATO

Raúl Fernández cumple su tercer regreso a Universitario. Antes estuvo en la MLS jugando por el club Dallas.