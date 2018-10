Segunda División: conoce como serían los emparejamientos en cuartos de final rumbo al ascenso

La Fecha 28 de la Segunda División se jugó el pasado fin de semana y la Universidad César Vallejo se aseguró el primer lugar, a falta de dos fechas, logrando su clasificación directa a la etapa semifinal con miras al ascenso.

Ahora la pelea pasa por asegurar en las dos jornadas restantes la clasificación entre los siete primeros para apuntarse en los cuartos de final. Cienciano ya clasificó y los otros cinco lugares se definirán en las dos últimas jornadas.

Atlético Grau de Piura se metió entre los siete primeros con su victoria sobre Carlos Mannucci de Trujillo y desplazó al Deportivo Hualgayoc, que ahora figura octavo y con riesgo de no clasificar.

Si el campeonato hubiera terminado su fase regular de 30 fechas, en los cuartos de final se enfrentarían Cienciano (2) vs. Unión Huaral (7), Carlos Mannucci (3) vs. Atlético Grau (6) y Juan Aurich (4) vs. Alianza Atlético (5). De ahí los tres ganadores jugarán con la Universidad César Vallejo la semifinal por el ascenso.

RESULTADOS FECHA 28

Juan Aurich 5 - Alfredo Salinas 0

Atlético Grau 2 - Carlos Mannucci 0

César Vallejo 2 - Sport Loreto 0

Unión Huaral 2 - Alianza Atlético 0

Cultural Santa Rosa 7 - Los Caimanes 0

Sport Victoria 8 - Willy Serrato 1

Cienciano 2 - Deportivo Coopsol 1

EL DATO

De los clubes que figuran entre los siete primeros lugares, Cienciano es el único equipo de altura.