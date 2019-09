Felipe Rodríguez hizo una sincera confesión sobre el clásico ante Universitario

Felipe Rodríguez pasa por un excelente momento en Alianza Lima. El uruguayo tuvo participación activa en el triunfo íntimo sobre Ayacucho FC en Matute y se ha consolidado en el once titular de Pablo Bengoechea.

El popular "Felucho" sabe que todavía faltan dos fechas para el clásico del fútbol peruano ante Universitario, pero seguramente debe tener la sangre en el ojo porque a pesar que anotó dos goles en el Apertura, no pudo evitar la derrota ante los cremas.

"Todavía no hemos hablado sobre el clásico ante la 'U', pero definitivamente es el partido más lindo del año en donde uno quiere jugar y ganarlo. Además, tenemos ese sabor amargo de haber perdido el último, más allá de haber hecho un buen cotejo. Sin embargo, en esa misma semana habrán nervios y ansiedad para jugarlo", señaló en RPP.

De otro lado, el futbolista "Charrúa" aclaró que no se molestó con Pablo Bengoechea cuando lo sacó del campo para que ingrese Aldair Fuentes en el segundo tiempo. "Felucho" aseguró que respeta las decisiones del entrenador.

"Llegué al entretiempo con un golpe fuerte en el muslo izquierdo y estuve con hielo porque quería jugar todo el partido, pero el entrenador quizá vio que estaba rengueando un poco y sentía algo de fatiga.

¿Si me molesté con el 'profe'? Para nada. Siempre le tengo el máximo respeto al técnico y al compañero que va a entrar, no haría un problema solo por un cambio. El fastidio tal vez pasó porque me estaba sintiendo bien y me tocó salir", manifestó.