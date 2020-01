Atlético Grau goleó 3-0 a Binacional y es el campeón de la Supercopa Peruana 2020 [RESUMEN]

Gran campeón. Atlético Grau goleó 3-0 a Binacional por la primera gran final de la Supercopa Peruana 2020 jugada en el Miguel Grau del Callao. Los dirigidos por Pablo Zegarra superaron sin problemas a los de César Vigevani mostrando una singular eficacia en ambas áreas.

Desde el arranque del partido, Grau demostró estar bien parado en la defensa saliendo rápido de contragolpe. Así fue que llegó el primer tanto del encuentro a través de un golazo de Juan Neira quien remató desde fuera del área.

Binacional mostró mucha confusión tras este primer tanto recibido y dejó espacios en defensa que fueron bien aprovechados por Grau. Y es que solo tres minutos después, Cristian Lazo convertiría un tanto de gran factura tras una tremenda corrida desde la mitad de la cancha.

En el arranque de la segunda mitad, el cuadro norteño lograría el 3-0 final con un tanto de Jefferson Collazos tras una nueva mala salida de Binacional. Final del partido y el Atlético Grau logra su segundo título en menos de seis meses al levantar la Supercopa Peruana 2020.

MINUTO x MINUTO | Binacional vs Atlético Grau vía GOLPerú

Sigue todas las incidencias del partido entre Binacional y Atlético Grau.

SEGUNDO TIEMPO

90+6' Final del partido.

90' Fuera de juego de Binacional.

89' Se añaden seis minutos más a este partido.

84' Tremendo remate de Polar que se pierde por afuera del arco de Medina.

78' Manco y Polar lograron avanza por la banda izquierda, sacar un buen centro para que Medina corte el servicio con una buena salida.

77' Tarjeta amarilla para Aldair Rodríguez en Binacional.

75' Pablo Zegarra es expulsado por Diego Haro tras un airado reclamo.

72' Tiro libre para Binacional que busca el descuento por todos los medios.

70' Cambio en Binaciona, deja la cancha Arango para el ingreso de Guachire.

65' Fuerte choque entre Maelo Reátegui y Aldair Rodríguez que interrumpe el partido.

63' Falta en el medio campo contra Tello. Tiro libre a favor de Binacional.

60' Medina ataja sin problemas un remate desde media distancia de Polar.

56' Polar busca en el medio con quien tocar, pero sus compañeros no se muestran para prosperar en el ataque.

53' Posición adelantada de Gularte tras un centro de la izquierda de Manco.

50' Buen rechazo de Medina ante un nuevo centro de Reimond Manco.

47' ¡GOOOOOOOOL DE ATLÉTICO GRAU! Collazos aprovechó un error en salida y convierte el 3-0 sobre Binacional por la Supecopa Peruana.

¡Arranca la segunda parte!

PRIMER TIEMPO

45' Final del primer tiempo.

43' Polar intentó desbordar por la banda izquierda, pero la pelota se le fue larga al saque de meta para Grau.

40' Polar intentó de media distancia con un remate que se fue por arriba del arco.

37' Binacional no pudo por la izquierda con un servicio de Reyes que fue bien rechazado por la defensa norteña.

35' Fuera de juego de Gularte. Tiro libre en salida para Grau.

32' ¡Grande Medina! El portero de Grau ataja la pena máxima tras el remate de Gularte.

31' Penal para Binacional. Reyes cayó en área de Grau y el juez del encuentro pita la pena máxima.

30' Bien Polar por izquierda que consigue un tiro de esquina para Binacional.

27' Medina sale con todo a cortar un centro que llevaba mucho peligro para Binacional.

24' ¡GOOOOOOOOOOL DE ATLÉTICO GRAU! Cristian Lazo se manda con una gran corrida para anotar el 2-0 sobre Binacional por la Supercopa Peruana 2020.

21' ¡GOOOOOOOL DE ATLÉTICO GRAU! Juan Neira remata desde fuera del área y anota un verdadero golazo para el 1-0 sobre Binacional.

20' Collazos desbordó por la derecha, pero sacó un centro que se perdió al saque de meta muy desviado.

18' Medina remata con mucha fuerza una pelota que llevaba peligro sobre su arco.

14' Tarjeta amarilla para Maelo Reátegui tras una fuerte falta sobre Polar.

11' Buena jugada por la derecha de Gary Correa que intentó sacar un centro, pero que Tello trabo con lo justo.

7' Nuevo lateral para Binacional que sigue dominando estos primeros minutos.

5' Binacional roba nuevamente ante una mala salida de Grau, pero Aldair estrella su remate en uno de los defensa rivales.

4' ¡UFFFFFF! Aldair Rodríguez probó de media distancia con un remate que pasó cerca del arco de Medina.

1' ¡Comenzó el partido!

Así fue la llegada del plantel del Atlético Grau.

🔥 Llegada del equipo albo al estadio Miguel Grau del Callao. ¡Vamos Grau! 💛⚽#PatrimonioDePiura#Grau2020 pic.twitter.com/VwLZoTrvIa — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) January 23, 2020

Alineaciones y Formaciones confirmadas Binacional vs. Grau

Binacional: Rául Fernández, Reyes, Barreto, Fajardo, Pérez, Andy Polar, Ludo, Tello, Arango, Gularte y Rodríguez.

Entrenador: César Vigevani.

🔥 ¡Alineación confirmada! 🔥



Nuestro equipo está listo para enfrentar al Club Atlético Grau.#DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/0iXeWUrdtO — Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) January 23, 2020

Atlético Grau: Bernardo Medina, Maelo Reátegui, Jonathan Avila, Jonathan Acasiete, Roberto Cespedes, Raúl Neira, Enmanuel Páucar, Gary Correa, Carlos Canales, Christhian Lasso y Jesús Collazos.

Entrenador: Pablo Zegarra.

🔥 El once albo que hoy irá por la Supercopa. ¡Vamos Grau! 💪🏽💛#PatrimonioDePiura#Grau2020 pic.twitter.com/UFFXgtIxCB — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) January 23, 2020

Andy Polar

El joven Andy Polar será titular en el cuadro del Binacional.

Incendio en Villa El Salvador

Binacional y Atlético Grau se unen a los mensajes de soliridad por el lamentable hecho ocurrido en el distrito limeño de Villa El Salvador.

Mensaje de Binacional.

Mensaje de Atlético Grau.

🆘 ¡Atención albos en Lima! Hacemos este llamado para apoyar a nuestros hermanos de #VillaElSalvador. ¡Unidos podemos! https://t.co/f57b7JEQW0 — Club Atlético Grau - Oficial (@Grau_Oficial) January 23, 2020

¿Cuándo juega Binacional?

Deportivo Binacional juega hoy (jueves 23 de enero) frente al Atlético Grau por la Supercopa Peruana 2020. El partido arranca a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana). Será televisa por el canal GOL Perú.

GOL Perú EN VIVO Tu TV GRATIS

GOL Perú es un servicio pagado.

Atlético Grau vs Sport Huancayo

La primera fecha del Torneo Apertura de La Liga 1 Movistar 2020 se jugará el domingo 2 de febrero.

Binacional vs. Atlético Grau

La edición de la Supercopa Peruana será el puntapié inicial para la temporada 2020 de la Liga 1 Movistar, un encuentro que tendrá como protagonistas a los últimos campeones de la máxima división local y de la Copa Bicentenario. En ese sentido, Deportivo Binacional y el Atlético Grau respectivamente serán los que disputen este nuevo título local.

Toda la información del partido.

¡Se parte de la #Supercopa Peruana de Fútbol! 🏆@BinacionalFC y @Grau_Oficial buscarán alzar el trofeo de la primera #Supercopa en el Callao. ⚽🔥



👉🏽 Entradas en boleterías de Teleticket y del estadio Miguel Grau desde 10 soles y vía online aquí ▶ https://t.co/XUIFyQNDnc pic.twitter.com/z3fiYnM5Zu — Liga1 Movistar (@Liga1Movistar) January 22, 2020

El juego será de vital importancia para Deportivo Binacional, que pretende afirmar a la nueva versión de su plantel, ahora bajo las órdenes del argentino César Vigevani, quien llega con un importante cartel por su más reciente paso en Bolívar. Esta vez, el campeón nacional no tendrá a la altura como aliado, pero quiere demostrar que es fuerte en cualquier cancha.

La mira está puesta en la participación internacional, pues debutarán en la Copa Libertadores. El caso de Atlético Grau es similar, aunque con un contexto distinto. Los 'albos' lograron ganar la copa a pesar de estar en segunda división, con lo cual también se hicieron acreedores de un boleto a la Copa Sudamericana del presente año. El objetivo es hacer un buen papel ante Binacional.

Curiosamente, Atlético Grau vuelven a jugar en un lugar que les trae buenos recuerdos. Y es que, en el recinto deportivo del Callao ganó la Copa Bicentenario y tiempo después logró el ascenso a la primera división, en el repechaje. Todo ello sucedió con Wilmar Valencia en el banquillo y Pablo Zegarra, su sucesor, quiere mantener esa línea del éxito. Binacional será el primer examen de este 2020.

¿Dónde ver el Binacional vs Grau EN VIVO por la Supercopa Peruana?

Internacional: Cable Mágico

Perú: GolPerú y Movistar Play

A qué hora juegan Binacional vs Grau EN VIVO por la Supercopa Peruana

Perú: 6.30 p.m.

México (Centro): 5.30 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 4.30 p.m.

México (Noroeste): 3.30 p.m.

Ecuador: 6.30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.30 p.m.

Estados Unidos (Texas): 5.30 p.m.

Estados Unidos (Miami): 6.30 p.m.

Colombia: 6.30 p.m.

Argentina: 8.30 p.m.

España: 12.30 a.m.

España (Islas Canarias): 11.30 a.m.

Uruguay: 8.30 p.m.

Paraguay: 8.30 p.m.

Chile: 7.30 p.m.

Brasil: 8.30 p.m.

Bolivia: 7.30 p.m.

Venezuela: 7.30 p.m.

Canadá: 6.30 p.m.

Costa Rica: 5.30 p.m.

Guatemala: 5.30 p.m.

Honduras: 5.30 p.m.

El Salvador: 5.30 p.m.

Puerto Rico: 7.30 p.m.

República Dominicana: 7.30 p.m.

Panamá: 6.30 p.m.

Italia: 12.30 a.m.

Francia: 12.30 a.m.

Alemania: 12.30 a.m.

Portugal: 11.30 a.m.

Holanda: 12.30 a.m.

Inglaterra: 11.30 a.m.

Binacional vs Grau EN VIVO: ¿dónde ver EN DIRECTO ONLINE el partido?

En Internet el duelo entre Binacional vs Grau, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.

Qué canal transmite EN VIVO Binacional vs Atlético Grau | Guía de canales TV

Perú: GOL Perú y Movistar Deportes.

Colombia: GolTV Latinoamérica.

Chile: GOL Perú, Movistar Deportes y GolTV Latinoamérica.

Argentina: GolTV Latinoamérica.

Bolivia: GolTV Latinoaamérica:

Cómo ver GOL Perú EN VIVO Binacional vs Grau | Guía de Canales TV

GOL Perú Movistar TV (Satélite): Canal 114 (SD) y Canal 814 (HD).

GOL Perú Movistar TV (Cable): Canal 14 (SD) y Canal 714 (HD).

GOL Perú Star Globalcom: Canal 14.

Dónde ver Movistar y CMD EN VIVO Binacional vs Atlético Grau | Guía de Canales TV

Movistar Deportes Perú (Satélite): Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes Chile (Satélite): Canak 786.

Movistar Deportes Perú (Cable): Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD).

Movistar Deportes Star Globalcom: Canal 3.

Movistar TV Chile (IPTV): Canal 786.

Cuándo ver Perú Mágico Movistar TV EN VIVO Binacional vs Grau | Canales Chile y Estados Unidos

Chile Movistar TV: Canal 432

Venezuela Movistar TV: Canal 432

Estados Unidos DirecTV: Canal 431.

Star Globalcom: Canal 16 y Canal 100.

Chile Movistar TV: Canal 432.

Dónde ver GOL TV Latinoamérica EN VIVO Binacional vs Atlético Grau | Canales

Movistar TV: Canal 510 (SD) y Canal 743 (HD).

Tigo UNE Colombia: Canal 121.

VTR Chile: Canal 163 (SD) y Canal 845 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 120.

Montecable Uruguay: Canal 522.

Grupo TV Cable Ecuador: Canal 211 (SD) y Canal 743 (HD).

Cuotas y Apuestas Binacional vs Grau

Casa de apuestas: Doradobet

Binacional: 2.01

Empate: 3.20

Atlético Grau: 3.50

Apuesta Total

Casa de apuestas: apuesta total

Binacional: 2.00

Empate: 3.23

Alético Grau: 3.23

Betsson

Casa de apuestas: Betsson

Binacional: 2.18

Empate: 3.35

Atlético Grau: 3.20

GOLPerú ONLINE

Transmisición del juego de Binacional vs Atlético Grau.

GOLPerú EN VIVO

Aquí juegan Binacional y Grau.

GOL Perú EN VIVO por INTERNET

El partido se transmite por GOL Perú.

Preolímpico Sub 23

El jugador Andy Polar quedó fuera de la convocatoria de la selección peruana sub 23 que dirige Nolberto Solano.

Movistar Play

A través de Movistar Play también podrá ver el canal GOL Perú.

Estadio Miguel Grau del Callao

Mapa.

GOL Perú EN VIVO Fútbol peruano

Sigue todos los partidos del fútbol peruano por GOL Perú en Movistar.

Binacional vs Atlético Grau EN VIVO

El campeón de la Liga 1 y la Copa Bicentenario 2019 se enfrentan por la Supercopa Peruana.

Roja Directa

Un jugador que ha sido amonestado puede seguir jugando, sin embargo, un jugador que recibe una segunda amonestación en un partido es expulsado (amonestado con tarjeta amarilla una vez más, y luego una tarjeta roja), lo que significa que debe abandonar el campo inmediatamente y no participa más en el juego.

GOL Perú EN VIVO |

Sigue el partido por el canal GOL Perú: canal 14 (SD) y canal 714 (HD).

CMD EN VIVO

Cable Mágico Deportes ahora es Movistar Deportes.

GOLPerú EN VIVO

Partido entre Binacional-Atlético Grau.

Ver GOL Perú

Ver transmisión de GOL Perú por el Canal 14 y el Canal 714 de Movistar.

GOL Perú EN VIVO Facebook

Noticias de GOL Perú a través de la cuenta de Facebook del canal.

Pirlo TV

Binacional vs Atlético Grau va por GOL Perú.