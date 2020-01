Atlético Grau: sus partidos de la Liga 1 Movistar no serían televisados | FOTOS

Todo indica que en esta temporada de la Liga 1 Movistar también habrán equipos que sus partidos de local no serán transmitidos. Uno de ellos es el recientemente ascendido Atlético Grau de Piura.

Así lo confirmó su presidente del Atlético Grau, Arturo Ríos. "No hemos llegado en ningún acuerdo con la televisión. No me han llamado tampoco, estamos trabajando con nuestro presupuesto. Acabamos de cerrar un contrato con una caja financiera. Creo que no hay interés que los partidos de Grau sea televisado", indicó a 'Hora Punta' de Ovación.

Respecto a la participación del Atlético Grau en la Copa Sudamericana, Ríos confirmó que ya tiene localía. "Jugaremos en el Monumental, ya tenemos el contrato del alquiler y estamos haciendo todos los trámites correspondientes", agregó.

Asimismo, el titular de Atlético Grau habló de los refuerzos que se van sumando al equipo para afrontar la Liga 1 Movistar.

"Jhonatan Ávila y el golero son las dos últimas contrataciones y queremos que se resuelva el tema de Maelo Reátegui. Queremos que se incorpore al club. Hoy debe estar sumándose al plantel", expresó.

"El equipo tiene buen perfil y es bastante joven. Por parte de Jairzinho Gonzáles, no hubo ningún problema. El cuerpo médico lo vio y todo está bien", finalizó el presidente de Atlético Grau.

¿Cuándo juega la Copa Sudamericana Atlético Grau?

Atlético Grau debuta en la Copa Sudamericana 2020 este 11 y 25 de febrero ante River Plate de Uruguay.