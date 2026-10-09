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Diego Penny, exarquero de Cristal y la selección, reveló cómo decidió retirarse del fútbol: "No hay"

Diego Penny reveló detalles no conocidos sobre cómo se dio su retiro del fútbol a los 40 años, tras finalizar su contrato con Deportivo Garcilaso.

Eduardo Chirinos
Diego Penny reveló cómo decidió retirarse del fútbol a los 40 años
Diego Penny reveló cómo decidió retirarse del fútbol a los 40 años | Foto: Revista Signature
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Diego Penny, exarquero con amplia trayectoria en la Liga 1 y la selección peruana, sorprendió al revelar detalles no conocidos de una de las decisiones más importantes de su carrera deportiva: su retiro del fútbol profesional. El exarquero de Sporting Cristal y la ‘Blanquirroja’ contó cómo llegó a la determinación de colgar los guantes a los 40 años, tras finalizar su contrato con Deportivo Garcilaso a fines del 2024.

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Diego Penny contó cómo decidió dejar el fútbol profesional a los 40 años

Durante la última emisión del programa ‘Al Ángulo’, el exguardameta y hoy comentarista deportivo confesó que, tras culminar su etapa en el ‘Rico Garci’, tenía la intención de llegar a la San Martín para afrontar la Liga 2 en 2025, sin embargo, su fichaje se vio frustrado con la llegada de José Carvallo a la ‘Muela’. Penny informó a su familia sobre su decisión durante un almuerzo, generando sentimientos encontrados y lágrimas entre los presentes.

Yo tenía esperanza de volver a San Martín, ya que lo bajé, para jugar Liga 2. Firma José Carvallo, firma para San Martín y dije no ya, equipos de Liga 2 en Lima no hay. El 16 o 15 de diciembre, parrilla en el Club Árabe. (a sus familiares) les digo que quiero contarles algo (no atajo más), ya está. Mi mamá y mi hermana se pusieron a llorar, ellas me han seguido toda mi carrera”, relató Penny.

De esta manera, Diego Penny puso fin a una extensa trayectoria bajo los tres palos, en la que defendió las camisetas de clubes como Sporting Cristal, Universidad San Martín y Deportivo Garcilaso, además de representar a la selección peruana. Aunque tenía la intención de continuar compitiendo en la Liga 2, la falta de una oportunidad en Lima terminó influyendo en su decisión de retirarse a los 40 años, cerrando así una etapa que estuvo marcada por el respaldo incondicional de su familia.

Trayectoria de Diego Penny

  • Sporting Cristal B (2001-2003)
  • Sporting Cristal (2002-2003)
  • Coronel Bolognesi (2004-2008)
  • Burnley FC (2008-2010)
  • Juan Aurich (2010-2012)
  • Sporting Cristal (2013-2016)
  • FBC Melgar (2017-2018)
  • Universidad San Martín (2019-2021)
  • Alianza Atlético (2022)
  • Deportivo Garcilaso (2023-2024)
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