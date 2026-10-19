Lionel Messi superó récord de goleador peruano y hace historia en la MLS

Lionel Messi continúa haciendo historia en el fútbol estadounidense y esta vez dejó atrás una marca que pertenecía al peruano Raúl Ruidíaz. El astro argentino firmó un doblete con Inter Miami ante Atlanta United y alcanzó los 82 goles en la Major League Soccer (MLS), cifra que le permitió escalar posiciones en la lista de máximos artilleros sudamericanos del campeonato.

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Lionel Messi superó récord de futbolista peruano en la MLS

Durante siete temporadas con Seattle Sounders, Ruidíaz consiguió marcar 81 tantos y se mantuvo entre los seis goleadores sudamericanos más destacados de la competición. Sin embargo, el capitán de la selección argentina superó su registro y ahora ocupa el sexto lugar de esta clasificación histórica, con la posibilidad de seguir escalando puestos.

Lionel Messi superó el récord de 81 goles de Raúl Ruidíaz en la MLS y ahora tiene 82 con Inter Miami

Los números de Messi reflejan su impacto desde su llegada al fútbol norteamericano. En la temporada anterior convirtió 35 goles en 34 partidos, mientras que en la actual campaña suma 25 tantos en 27 encuentros. Además, Inter Miami ya aseguró su presencia en los playoffs, por lo que el delantero tendrá nuevas oportunidades para ampliar su cuenta personal.

Lionel Messi busca seguir rompiendo récord de goles en la MLS

Con 82 anotaciones, Messi todavía tiene varios nombres por delante en la clasificación. El colombiano Fredy Montero registra 86 goles, mientras que los argentinos Diego Rossi y Diego Valeri acumulan 90 y 93, respectivamente. Más arriba aparecen el venezolano Josef Martínez, con 138 tantos, y el boliviano Jaime Moreno, quien lidera la lista con 145 conquistas.

De esta manera, el argentino no solo dejó atrás la marca de Raúl Ruidíaz, sino que también tiene el desafío de acercarse a los primeros puestos de la tabla histórica de goleadores sudamericanos de la MLS. Con Inter Miami clasificado a la siguiente fase, Messi buscará seguir aumentando sus cifras y recortar distancias con los máximos artilleros del torne