0
EN VIVO
Sporting Cristal vs UTC por el Torneo Clausura
PREVIA
Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1

Lionel Messi a un gol de igualar récord de futbolista peruano en la MLS

Un futbolista peruano hizo historia en la MLS tras anotar varios goles y ahora Lionel Messi puede igualarlo si marca un tanto más con Inter Miami esta temporada.

Luis Blancas
Lionel Messi cerca de igualar récord de futbolista peruano en la MLS
Lionel Messi cerca de igualar récord de futbolista peruano en la MLS | Composición: Libero
COMPARTIR

El fútbol peruano ha contado con varios delanteros que dejaron huella lejos de la Liga 1, hasta el punto de figurar entre los máximos goleadores sudamericanos de la MLS en Estados Unidos. Ese es el caso de Raúl Ruidíaz, que firmó 81 tantos con Seattle Sounders FC y cuyo registro podría ser igualado por Lionel Messi si suma un gol más con Inter Miami este 2026.

Universitario enfrentará a Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle por la Copa Libertadores

PUEDES VER: Universitario jugará contra Palmeiras, Belgrano e Independiente del Valle por Copa Libertadores

Lionel Messi cerca de igualar récord de futbolista peruano en la MLS

La tabla de goleadores sudamericanos en la historia de la MLS podría experimentar un cambio importante si Messi vuelve a marcar. Si anota un gol, igualará a Ruidíaz; si consigue dos, lo superará y se colocará en la sexta posición, por detrás de otros artilleros.

Lionel Messi a un gol de igualar récord de Raúl Ruidíaz en la MLS

Lionel Messi a un gol de igualar récord de Raúl Ruidíaz en la MLS

Es muy probable que ese cambio se produzca si la estrella argentina marca ante New York City el miércoles 14 de octubre de 2026, en la jornada 30 de la Major League Soccer.

Cabe destacar que, si Lionel Messi supera a Raúl Ruidíaz, compartirá un punto en común con el atacante peruano, ya que ambos dejaron su huella en la MLS defendiendo a un solo club: el argentino con Inter Miami y el peruano con Seattle Sounders.

Asimismo, Rudiáz, conocido como la ‘Pulga’, inscribió su marca entre 2018 y 2024, mientras que Messi lo hace desde 2023 hasta la actualidad. Ambos coincidieron en la MLS únicamente en 2023, cuando el peruano afrontaba su penúltima temporada y el argentino llegaba como flamante fichaje del fútbol de Estados Unidos.

Tabla de goleadores sudamericanos en la historia de la MLS

POSICIÓNFUTBOLISTAPAÍSGOLES EN LA MLS
1.Jaime MorenoBolivia145
2.Josef MartínezVenezuela138
3.Diego ValeriArgentina93
4.Diego RossiUruguay90
5.Fredy MonteroColombia86
6.Raúl RuidíazPerú81
7.Lionel MessiArgentina80
8.Luciano AcostaArgentina80
9.Diego FagúndezUruguay79
10.Juan Pablo ÁngelColombia75
Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs. UTC EN VIVO por Liga 1 MAX: minuto a minuto del partido

  2. Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: clasificación tras el Cristal vs UTC

Notas Recomendadas

Ofertas

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano