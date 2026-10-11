Lionel Messi a un gol de igualar récord de futbolista peruano en la MLS

El fútbol peruano ha contado con varios delanteros que dejaron huella lejos de la Liga 1, hasta el punto de figurar entre los máximos goleadores sudamericanos de la MLS en Estados Unidos. Ese es el caso de Raúl Ruidíaz, que firmó 81 tantos con Seattle Sounders FC y cuyo registro podría ser igualado por Lionel Messi si suma un gol más con Inter Miami este 2026.

Lionel Messi cerca de igualar récord de futbolista peruano en la MLS

La tabla de goleadores sudamericanos en la historia de la MLS podría experimentar un cambio importante si Messi vuelve a marcar. Si anota un gol, igualará a Ruidíaz; si consigue dos, lo superará y se colocará en la sexta posición, por detrás de otros artilleros.

Lionel Messi a un gol de igualar récord de Raúl Ruidíaz en la MLS

Es muy probable que ese cambio se produzca si la estrella argentina marca ante New York City el miércoles 14 de octubre de 2026, en la jornada 30 de la Major League Soccer.

Cabe destacar que, si Lionel Messi supera a Raúl Ruidíaz, compartirá un punto en común con el atacante peruano, ya que ambos dejaron su huella en la MLS defendiendo a un solo club: el argentino con Inter Miami y el peruano con Seattle Sounders.

Asimismo, Rudiáz, conocido como la ‘Pulga’, inscribió su marca entre 2018 y 2024, mientras que Messi lo hace desde 2023 hasta la actualidad. Ambos coincidieron en la MLS únicamente en 2023, cuando el peruano afrontaba su penúltima temporada y el argentino llegaba como flamante fichaje del fútbol de Estados Unidos.

Tabla de goleadores sudamericanos en la historia de la MLS