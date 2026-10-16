Renzo Garcés, pieza clave de Alianza Lima, se encuentra en capilla y preocupa a hinchas

Alianza Lima se prepara para afrontar un nuevo desafío en el Torneo Clausura 2026, cuando reciba a Atlético Grau por la fecha 12 del campeonato. Sin embargo, los blanquiazules tendrán que prestar especial atención a la situación disciplinaria de uno de sus principales referentes en defensa: Renzo Garcés. El central puede perjudicar al equipo en la Liga 1 si no toma las precauciones del caso.

Como sabemos, el popular 'Pastor' es una pieza fundamental para el cuadro de La Victoria debido a que es titular indiscutible y también cuenta con experiencia internacional gracias a sus encuentros con la selección peruana. Por ello, ante tal noticia, los hinchas se han mostrado sumamente preocupados y aquí te contamos qué está sucediendo.

¿Por qué Renzo Garcés puede ser baja en Alianza Lima?

Resulta que Renzo Garcés acumula cuatro tarjetas amarillas, por lo que si le sacan una nueva cartulina durante el encuentro ante Atlético Grau se perderá el próximo partido del Torneo Clausura 2026. Es decir, será una durísima baja para Pablo Guede en un momento totalmente clave de la temporada. Los íntimos luchan por salir campeones sin necesidad de disputar los playoffs.

Renzo Garcés es clave en Alianza Lima.

Dentro de todo, si el central nacional termina siendo suspendido, sería la fecha perfecta debido a que el siguiente duelo de Alianza Lima será ante CD Moquegua, rival más accesible, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. Tras haber cumplido con su sanción, el reglamento de la Liga 1 indica que el conteo de tarjetas se reinicia y podrá volver a jugar con tranquilidad.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs. Atlético Grau por la Liga 1?

Alianza Lima recibirá a Atlético Grau este sábado 17 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, conocido como Matute, por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El encuentro está programado para las 8.30 p. m. (hora peruana). Asimismo, la transmisión del partido será a través de la señal de L1 MAX y DSPORTS y Movistar Deportes para todo el territorio nacional.