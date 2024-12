Solo un seleccionado puede detener a André Carrillo: Miguel Trauco confiesa quién es

Ahora, días después de aquel compromiso, el lateral analizó el encuentro contra la 'Albirroja'. "Fue un partido muy complicado. Sabemos que Paraguay tiene ese juego de meter siempre, de buscar el juego aéreo y yo creo que eso nos complicó bastante. No es lo que ameritaba (llegar a penales), pero a veces el futbol es así y de eso hay que aprender", precisó para la FPF Play.

"A mí no me sorprendió para nada. Todos los que estamos aquí sabemos el nivel que tiene Marcos López, lo demuestra a diario en los entrenamientos. Es el único que puede parar a Carrillo, entonces, yo no estaba preocupado por el nivel que pueda mostrar. Ahora hay una linda competencia y eso hace que yo también pueda ir creciendo mas, esforzarme mas, y es lindo", sentenció.