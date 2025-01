Roverano tras críticas que recibió por la Sub 20: "No pudieron llamarlos y ahora hablan"

"Me duele cuando las críticas vienen de colegas, es increíble que hay quienes saben cómo es esto y critiquen. Hay personas que estuvieron por estos lugares, no pudieron llamarlos y ahora critican. Voy a trabajar, nada más", indicó en RPP.

Por otro lado, el exfutbolosta mencionó que ya sabe cómo es la metodología de trabajo porque tiene experiencia en las reservas de Sporting Cristal y Alianza Lima. "He trabajado antes, en equipos, con chicos de 18 y 19 años. Además he tenido a las reservas de Sporting Cristal y de Alianza Lima", explicó.

"El tema de la Sub 20 viene del año pasado, pasé pruebas y evaluaciones, finalmente fui el elegido y ya empecé a trabajar junto al equipo. El primero que me llamó fue Ernesto Arakaki, pero quienes me hicieron las evaluaciones fueron otras personas. Me sorprendió la designación porque, si bien uno siempre se prepara, no todos los días te llama una selección", sentenció.