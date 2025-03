André Carrillo explica su mal momento en la Selección Peruana: "Siempre doy la cara"

El rendimiento de los futbolistas depende del tipo de preparación que tengan y, obviamente, la edad. En ese sentido, André Carrillo ha demostrado que aunque tenga muchas ganas de representar a Perú , a veces, los resultados no son los deseados. Debido a sus últimas actuaciones vistiendo la blanquirroja es que ha recibido constantes críticas .

Debido a las críticas que ha recibido de manera constante y que ha hecho que el hincha no dude en demostrar su desazón, André Carrillo ha respondido a quienes juzgan su momento en la Selección Peruana.

"Siempre doy la cara, obviamente en la última Copa América no estuve muy participativo. Obviamente que si voy a ir, es para ser parte" , explicó el actual jugador de Corinthians de Brasil.

André Carrillo habla de su experiencia en la Selección Peruana. | Foto: Captura

En parte, André Carrillo también dejó en evidencia que un jugador profesional de fútbol se expone a diferentes retos y uno de ellos es los viajes largos que tienen que hacer para disputar los partidos con sus clubes o selección. "Hacer viajes largos tiene más riesgos de lesiones, por no descansar bien. Me ha pasado en mi carrera que he tenido 6 o 7 lesiones, cuatro y cinco han sido con selección", explicó.