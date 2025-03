¡Histórico! Perú humilló 10-3 a Ecuador y te sorprenderá el puesto que ocupa en la tabla

Los hinchas de la selección peruana no han tenido alegrías en los últimos años, ya que desde la salida de Ricardo Gareca en el 2022 todo ha sido derrota acompañada de tristeza y preocupación. Recientemente la FPF optó por destituir a Jorge Fossati como director técnico de la Bicolor y ahora está Óscar Ibáñez a cargo, lo que despierta nuevas expectativas en la hinchada. Sin embargo, para aliviar el pesar de la afición, Perú sorprendió con una goleada histórica 10-3 sobre Ecuador .

Eso sí, no nos referimos a la selección peruana que se encuentra compitiendo en las Eliminatorias 2026 ni a ninguna división menor o femenina. Si no que recientemente Perú disputó la Copa América 2025 de fútbol playa y no tuvo el mejor desempeño, porque quedó eliminado prematuramente en la Fase de Grupos.