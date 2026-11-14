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Óscar Villegas, DT de Bolivia, se rindió en elogios ante la selección peruana: "Muy fuertes"

El técnico de Bolivia, Óscar Villegas, se pronunció luego de la derrota de su equipo por 2-0 ante la selección peruana y no dudó en resaltar a la 'Bicolor'.

Angel Curo
Óscar Villegas, DT de Bolivia, se rindió en elogios ante la selección peruana
Óscar Villegas, DT de Bolivia, se rindió en elogios ante la selección peruana | Captura Inka Digital TV | Composición: Líbero
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La selección peruana mostró un mejor nivel en el campo y logró quedarse con el triunfo por 2-0 ante Bolivia por amistoso internacional, sumando su segunda victoria bajo el mando de Mano Menezes. Tras el final del partido, el DT Óscar Villegas sorprendió al elogiar a la ‘Bicolor’.

Próximo partido de la selección peruana: ¿Cuándo vuelve a jugar la ‘Bicolor’ por amistoso?

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Óscar Villegas, DT de Bolivia, se rindió en elogios ante la selección peruana

Durante la conferencia de prensa tras el partido, el técnico Óscar Villegas fue consultado por su impresión del desempeño de la selección peruana y si había realizado un estudio previo sobre sus rivales.

Ante ello, el DT de Bolivia no dudó en destacar el gran nivel que mostraron los jugadores peruanos durante los 90 minutos, remarcando la velocidad que los caracteriza para las transiciones, lo que les permitió anotar los goles de la victoria.

Perú vs Bolivia

Perú logró su segunda victoria con Mano Menezes tras vencer por 2-0 a Bolivia

"Perú estuvo muy bien, tiene jugadores rápidos que en las transiciones son muy fuertes. Creo que ese fue el mayor daño que hemos recibido, quizás en las vigilancias hemos estado un poco lejos y así llegaron los goles. Ha sido un partido bonito porque se atacaron ambas porterías y ha habido acciones interesantes. Definitivamente somos rivales directo para las próximas Eliminatorias”, sostuvo.

Óscar Villegas destacó el recambio generacional en Perú

Del mismo modo, el seleccionador de la ‘Verde’ reveló que han realizado un análisis de los jugadores de la ‘Bicolor’ ya que son rivales directos en la lucha por llegar al próximo Mundial. Asimismo, resaltó que han realizado un gran trabajo en el recambio generacional.

"Hemos hecho un análisis de los nuevos jugadores que está proponiendo Perú para la Eliminatoria. Sabemos que hay un recambio que sé que cuesta. En Bolivia ha sido duro dejar a históricos y sé que para Perú, cuando falte algún gol se acordarán de Guerrero o Lapadula, así es el camino, ya lo hemos sufrido. Estamos al tanto de Perú y creo que están haciendo un gran trabajo", sostuvo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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