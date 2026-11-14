Óscar Villegas, DT de Bolivia, se rindió en elogios ante la selección peruana: "Muy fuertes"

La selección peruana mostró un mejor nivel en el campo y logró quedarse con el triunfo por 2-0 ante Bolivia por amistoso internacional, sumando su segunda victoria bajo el mando de Mano Menezes. Tras el final del partido, el DT Óscar Villegas sorprendió al elogiar a la ‘Bicolor’.

Óscar Villegas, DT de Bolivia, se rindió en elogios ante la selección peruana

Durante la conferencia de prensa tras el partido, el técnico Óscar Villegas fue consultado por su impresión del desempeño de la selección peruana y si había realizado un estudio previo sobre sus rivales.

Ante ello, el DT de Bolivia no dudó en destacar el gran nivel que mostraron los jugadores peruanos durante los 90 minutos, remarcando la velocidad que los caracteriza para las transiciones, lo que les permitió anotar los goles de la victoria.

Perú logró su segunda victoria con Mano Menezes tras vencer por 2-0 a Bolivia

" Perú estuvo muy bien, tiene jugadores rápidos que en las transiciones son muy fuertes. Creo que ese fue el mayor daño que hemos recibido, quizás en las vigilancias hemos estado un poco lejos y así llegaron los goles . Ha sido un partido bonito porque se atacaron ambas porterías y ha habido acciones interesantes. Definitivamente somos rivales directo para las próximas Eliminatorias”, sostuvo.

Óscar Villegas destacó el recambio generacional en Perú

Del mismo modo, el seleccionador de la ‘Verde’ reveló que han realizado un análisis de los jugadores de la ‘Bicolor’ ya que son rivales directos en la lucha por llegar al próximo Mundial. Asimismo, resaltó que han realizado un gran trabajo en el recambio generacional.