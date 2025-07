La inédita reacción de Rodrigo Ureña tras triunfo de Universitario ante Garcilaso: "Los..."

Universitario de Deportes logró vencer por 1-0 a Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega del Cusco. Este triunfo resultó vital para el cuadro crema, pues con los tres puntos obtenidos logran recuperar el liderato y se perfilan para poder lograr el título del Torneo Apertura 2025.

Los dirigidos por Jorge Fossati lograron mostrar un gran despeño en el campo y gracias a un gol de Aldo Corzo siguen encaminados a poder lograr el primer título del año. Tras el pitazo final, los cremas celebraron por todo alto no solo por recuperar la punta de la tabla, sino también por ganar en una plaza sumamente complicada como es Cusco.

La inédita reacción de Rodrigo Ureña tras triunfo de Universitario

En ese sentido, uno de los jugadores más eufórico en las celebraciones fue el mediocampista Rodrigo Ureña. El chileno tuvo un gran rendimiento en el campo y, fiel a su estilo, tuvo una explosiva reacción tras la victoria que fue captado por las cámaras del club.

"¡Vamos, acá y en todos lados! ¡Los mejores!", expresó el volante mediante gritos que se lograron escuchar en el material audiovisual que difundió Universitario a través de sus redes sociales.

Hinchas de Universitario elogiaron a Rodrigo Ureña

Y es que, este video no solo demuestra el gran cariño que tiene Ureña para el club y la euforia por volver a ser campeones del Torneo Apertura, sino que también aumentó la ilusión de la afición crema, quienes le pidieron al chileno que no se marche del club. Estos fueron algunos de los comentarios de los hinchas:

"No sé que hará Álvaro Barco, pero el chileno no se puede ir, es alma de la volante, un jugador hecho para la U".

"Ureña no te vayas nunca, jugadores como tu nos representaran hoy, mañana y siempre, gracias por todo".

"Rodrigo no te vayas, quédate. Entendiste a la perfección todo lo que es la U".

¿Rodrigo Ureña dejará Universitario?

Hace unas semanas se pudo conocer que la Universidad de Chile estaría sumamente interesada en hacerse con los servicios de Rodrigo Ureña y de esta forma podría dejar a Universitario para el Torneo Clausura.

No obstante, hasta el momento no existe alguna oferta formal que haya llegada a la directiva de la 'U', por lo que de no mediar sorpresas, el volante de la selección chilena se mantendría por lo menos hasta final de la temporada.