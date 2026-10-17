Piero Quispe elogió a Alianza Atlético previo al partido con Universitario: "Es un gran equipo"

Universitario de Deportes tendrá una prueba de fuego al enfrentar a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura. Los cremas, ahora bajo la dirección de Fabián Bustos, urgen de una victoria para seguir en la pelea por el primer lugar del campeonato y dejar atrás la dura derrota ante Deportivo Garcilaso y el empate con Melgar. A pocas horas del esperado encuentro, Piero Quispe se pronunció y no dudó en elogiar al rival de turno.

Piero Quispe elogió a Alianza Atlético previo al partido con Universitario

En declaraciones para Jax Latin Media, el mediocampista merengue tuvo palabras de elogio para el 'Vendaval', que ha mostrado una notoria mejoría en esta segunda parte de la temporada. En ese sentido, Quispe reconoció que los dirigidos por Federico Urciuoli serán un rival muy complicado de vencer, sobre todo en condición de locales.

“Estamos bien, con la mentalidad de ganar. (Alianza Atlético) es un gran equipo”, señaló Quispe antes de partir junto a la delegación crema con destino al norte del país. Vale precisar que el futbolista de 25 años también aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la calma a los hinchas de la 'U' y pedirles que sigan creyendo en el equipo que busca concretar el ansiado tetracampeonato.

Universitario visita a Alianza Atlético por la fecha 12 del Torneo Clausura.

Con sus declaraciones, Piero Quispe dejó en claro que Universitario afrontará un partido complicado ante Alianza Atlético, pero también transmitió confianza en el equipo crema de cara al compromiso. El mediocampista destacó el nivel del 'Vendaval' y aseguró que el plantel mantiene la mentalidad de ganar, además de pedir calma a los hinchas en este tramo decisivo del Torneo Clausura 2026.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Atlético de Sullana?

Recordemos que Universitario y Alianza Atlético se enfrentarán este domingo 18 de octubre a las 3.30 p. m. en el Estadio IPD Mansiche de Trujillo. Los cremas se medirán ante uno de los punteros del Clausura, que llegan con la moral a tope tras vencer en la fecha pasada a Sport Boys, además de clasificar a la final de la Copa de la Liga Caliente 2026.