Gerardo Ameli, DT de Atlético Grau, criticó reprogramación de Universitario': "Me parece injusto"

La reprogramación del partido de Universitario de Deportes ante Sport Boys por el Torneo Clausura ha dado mucho de qué hablar, ya que muchos hinchas aseguran que la Liga 1 le está dando ventajas a los merengues porque quiere que salgan campeones esta temporada. En ese sentido, Gerardo Ameli, director técnico de Atlético Grau, sorprendió con un contundente comentario sobre la escuadra crema.

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La fecha 14 del campeonato nacional se disputa esta última semana de octubre; sin embargo, a la 'U' se le permitió descansar más días y su compromiso recién se jugará en noviembre, por lo que hay quienes especulan con una conspiración por parte de la Liga de Fútbol Profesional. Previo al duelo con los rosados, los de Ate cumplirán con el cronograma recibiendo al ‘Patrimonio de Piura’ en el Estadio Monumental, y el estratega de los albos se pronunció al respecto.

"Cuando las cosas están claras de entrada, yo no me quejo. Me molesta cuando la cambian beneficiando a alguno y perjudicando a otros. Me parece injusto manosear así el torneo pero no es excusa, la 'U' tiene un equipazo. Cuando manipulan en el medio es más incómodo", indicó Gerardo Ameli en una entrevista post derrota ante Cienciano en el Cusco por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Universitario tuvo más días de descanso que los otros clubes.

De esta manera, el director técnico de Atlético Grau reveló su incomodidad por la reprogramación del partido de Universitario de Deportes, aunque también admitió que es un rival sumamente complicado por el tremendo plantel que tiene, a comparación de muchos otros del fútbol peruano. Lo cierto es que ambos se enfrentarán este domingo 1 de noviembre en un partido que definirá el rumbo de la temporada.

¿Por qué reprogramaron el partido de Universitario?

De acuerdo a información de la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP), esta decisión se tomó luego de una coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) debido a que el cotejo no podía realizarse en la fecha prevista por la Procesión del Señor de los Milagros. La seguridad iba a estar presente en dicha actividad tradicional, y a eso se le sumó que en la capital había otro partido programado: Alianza Lima vs. Sporting Cristal.