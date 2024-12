Acapulco Shore 8: Te contamos quiénes son los nuevos integrantes del reality

Después de llegar a los golpes con Ramiro Giménez, Beni Falcón decidió marcharse del reality, porque ya no se sentía a gusto en la 'Casa Shore'. "Ya que estemos todos reunidos, lo diré, no tengo un problema directamente con nadie, pero me doy cuenta de que no estoy tranquilo ya y llegó el momento de tomar una decisión", señaló el 'Chico zen'.