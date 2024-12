Copa Oro: conoce el número de jugadores que aporta la Liga MX y la MLS al torneo

Por ello, a pesar de que el Tri, es la selección que parte como favorita en el certamen, el fútbol mexicano no parece ejercer dominio en la zona en cuanto a ligas representadas en la competencia se refiere.

- Canadá | Liam Fraser (Columbus Crew), Tyler Pasher (Houston Dynamo), Mark-Anthony Kaye (Los Angeles FC), Dayne St. Clair (Minnesota United FC), Kamal Miller (CF Montréal), Samuel Piette (CF Montréal), Alistair Johnston (Nashville SC), Tajon Buchanan (New England Revolution), Ayo Akinola (Toronto FC), Richie Laryea (Toronto FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps FC), Maxime Crepeau (Vancouver Whitecaps FC)

- Estados Unidos | George Bello (Atlanta United), Brad Guzan (Atlanta United), Miles Robinson (Atlanta United), Kellyn Acosta (Colorado Rapids), Jonathan Lewis (Colorado Rapids), Sam Vines (Colorado Rapids), Gyasi Zardes (Columbus Crew), Paul Arriola (DC United), Donovan Pines (DC United), Sebastian Lletget (LA Galaxy), Anibal Godoy (Nashville SC), Matt Turner (New England Revolution), Sean Johnson (New York City FC), James Sands (New York City FC), Daryl Dike (Orlando City), Eryk Williamson (Portland Timbers), Jackson Yueill (San Jose Earthquakes), Cristian Roldan (Seattle Saunders), Gianluca Busio (Sporting Kansas City)