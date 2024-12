Betty la fea: Conoce la terrible enfermedad que le produjo la novela a 'Don Armando'

En una entrevista a 'Nex Panamá' el actor reveló como descubrió que tenía una enfermedad cardiaca: "Después del primer año de 'Betty, la fea', yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me lo aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma".