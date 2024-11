Anuel AA y la prueba de que aún no ha olvidado a Karol G

Anuel AA parece aún no olvidar a su ex Karol G. El cantante realizó una transmisión en vivo por Instagram con sus fans con quienes decidió conversar sobre diversos puntos, incluyendo su relación con la artista colombiana. Una de sus fanáticas le pidió que se tocara el cabello si aún amaba a la popular 'Bichota', su reacción sorprendió a todos.

En la letra de ‘McGregor’, el cantante Anuel asegura que aún mantiene su tatuaje de Karol G. Incluso nombra a la artista colombiana en el tema. "Yo soy tan hijo de pu…. que ya no estoy con Karol G y el tatuaje nunca me lo he borrado (...) Los (billetes) de cien son azules como el pelo de...", se le escucha decir a Anuel AA en su sencillo.