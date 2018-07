Teófilo Cubillas aparece involucrado en audio con César Hinostroza [VIDEO]

Los audios de la vergüenza no solo han salpicado a Edwin Oviedo, ahora también a Teófilo Cubillas. La leyenda de la Selección Peruana apareció en una nueva grabación de IDL-Reporteros tras su presencia en la fiesta de cumpleaños del presidente de la FPF, el pasado 10 de enero, y sus posteriores llamada al juez supremo César Hinostroza, entonces presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria.

Dos días después de aquella fiesta en la casa de Antonio Camayo, gerente general de IZA Motors, Teófilo Cubillas llamó a Hinostroza para insistir con el tema que habían hablado en la reunión. “Don César, era para lo que le había conversado ayer. De mi amigo, este… Carlos Burgos”, le dijo 'El Nene'. “Ya este dame los datos por Whatsapp o mensaje, yo te averiguo, a mediodía te doy la respuesta”, le respondió el juez supremo.

El 15 de enero, tres días después de la primera llamada, el exjugador de Alianza Lima volvió a llamar a César Hinostroza para decirle que una persona estaba yendo a su oficina para dejarle la documentación con respecto al caso antes mencionado.

IDL-Reporteros concluye que el amigo al que se refiere Teófilo Cubillas se trata del exalcalde de an Juan de Lurigancho y actual prófugo de la justicia, Carlos Burgos, el mismo que fue condenado a 16 años de prisión por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En una entrevista al citado medio, Cubillas ni afirmó ni negó haber participado en la fiesta del presidente de la FPF y que el Carlos Burgos del que sea habla sea el prófugo de la justicia.

Eso sí, el exjugador peruano sí confirmó que conoce a Oviedo y Camayo. “Yo soy muy amigo de Edwin. Lo he acompañado todo este tiempo para todo lo concerniente que es el fútbol del Perú [sic]. No tengo ningún contrato ni nada. Lo considero una buena persona, es una persona que le ha devuelto al Perú presencia en copas del mundo, yo lo expreso así. Quien no congracia con él yo creo que todos los peruanos debemos ser agradecidos…[sic]", afirmó.

"Yo recuerdo haber ido a la casa de Camayo para el cumpleaños de su mamá. No tengo la fecha. He ido invitado al cumpleaños de su mamá, que había sufrido un accidente. Que sería una gran sorpresa para su mamá que yo llegara el día de su cumpleaños. En dos o tres oportunidades he llevado mi carro a sus tiendas. Lo conozco. Soy amigo de todo el mundo. Me invitan a todas partes. Por quienes son, a muchas de ellas acudo", sentenció Cubillas.

Edwin Oviedo no pudo ser contactado por IDL-Reporteros para hablar sobre este caso ni tampoco se ha pronunciado sobre las últimas polémicas a partir de su amistad con Antonio Camayo y César Hinostroza.